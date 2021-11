La señora Rosa se cansa de su hermana y aclara sus calumnias

La madre de Jenni Rivera defiende a su hija Rosie de su hermana Pita

“Ya me cansé de que la que dice que no es mi hermana me siga atacando” Señora Rosa calumnias hermana. En una entrevista en la cual la señora Rosa, madre de la fallecida cantante Jenni Rivera concedió, habla sobre las calumnias que le ha causado su hermana Pita Saavedra, ya que asegura que su propia hermana las ha acusado de robarse un dinero el cual le pertenecía a la “Diva de la Banda”, pero ahora sale a aclarar este hecho. Fue a través de su canal de Youtube y Facebook donde doña Rosa habló con el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante para por fin levantar la voz y así defender a su hija Rosie ante las calumnias lanzadas por su propia hermana Pita Saavedra, quien las acusa de ladronas. Señora Rosa habla de las calumnias de su hermana En el video Gustavo le pregunta sobre si es su hermana a lo que responde: “Es mi hermana desgraciadamente, pero hay muchas envidias, muchos celos, no sé como llamarle porque yo sí quiero a mis hermanas. Es una piedra de tropiezo en mi vida, así hay en todas las familias, nomas que ella los despotricó en las redes”, comenzó diciendo la señora Rosa. Además agregó que su hermana no quiere a Rosie Rivera y que ha hablado mal de toda la familia, ya que está ganando mucho dinero: “Ella no quiere a Rosie para nada, habla de Lupillo, habla del pastor, de toda la gente porque está monetizando ‘dinero'”, dijo durante la entrevista la madre de Jenni.

La señora Rosa enseña los papeles de la cuenta siendo que le provoquen las calumnias de su hermana De acuerdo con las declaraciones del periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante, supuestamente Pita Saavedra había dicho que Rosie Rivera estaba siendo robada por su abuela, ó sea la mamá de la señora Rosa a lo que respondió: “Aquí están los papeles, papelito habla”, después enseñó unas hojas donde muestra que es beneficiaria de una cuenta de Jenni Rivera. “No fue Jenni nada más, Lupillo Rivera también cuando él era famoso le mandaba mucho dinero a mi mamá. La manteníamos cuando yo trabajaba y estaba casada todavía, yo también le mandaba dinero a mi mamá. Nunca necesitó de ninguno de mis hermanos, porque nosotros podíamos mantenerla”, así defendió a su madre.

“Hasta ahora ya me cansó”, dijo la señora Rosa sobre las calumnias que le provoca su hermana Pita La madre de Jenni Rivera afirma que ha pasado varios años con esas calumnias de su hermana: “Batallé mucho para sacar estos papeles, tengo nueve años con esas calumnias, mis hijos y yo, pero no me dejaban hacer nada mis hijos me dijeron que para que, para hacerla más grande y que haga más dinero, y nunca me dejaron hacer nada”. La señora Rosa afirma que ya se siente cansada por las calumnias de su hermana Pita Saavedra y le perjudica que le digan tantas cosas que no son ciertas: “Hasta ahora ya me cansó, entonces me enfadé como cualquier persona, pero también siento que una hermana mía me haga tantas cosas”.

“¿Por qué los Rivera tenían que pagar?” dijo la señora Rosa en cuanto a las calumnias que le provoca su hermana Durante la entrevista le mencionan a la señora Rosa uno de los puntos que toca Pita Saavedra cuando atacó a su hermana en donde menciona ‘si mi madre hubiera tenido el dinero, esa cuenta la situación hubiera sido distinta’: “Lo que pasa es que ella tenia el Seguro Social, mi mamá calló y estaba toda entubada, no la dejaron salir de ese hospital”. “Mi mamá falleció al día siguiente que se le checó el corazón, estaba mal, estaba entubada, estábamos todos sus hijos. Si ella quería un mejor hospital para mi mamá, ¿por qué los Rivera tenían que pagar?, ¿Por qué no ella?, porque nunca tuvo dinero, dijo sobre Pita, la madre de la “Diva de la Banda”. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .

“Es hora de responder las mentiras y críticas” Desde hace varias semanas, algunos integrantes de la familia Rivera, principalmente Juan y Rosie, han sido señalados por supuestamente haber hecho malos manejos en Jenni Rivera Enterprises y la señora Rosa, por fin, se defendió de las acusaciones contra su familia. A través de un video que está disponible en su canal oficial de YouTube, La gran señora comentó que hace este video con la finalidad de que se acaben todos los dimes y diretes de que ellos son “unos ratas”: “Gracias a Dios que no necesito (dinero) porque Dios me da bastante para poder vivir”.

La madre de Jenni Rivera tuvo complicaciones de salud La mamá de La Diva de la Banda recordó que el azúcar la tenía a 373, mientras que la presión la tenía a 175/101, lo cual le pasó a raíz de todos los problemas que se han suscitado recientemente, sin tomar en cuenta todo lo que se ha dicho sobre su familia y todo lo que la gente cree. "Eso me mata, me da mucho coraje, pero estoy esperando defenderme. Decía Jenni: 'no es buena la venganza, pero qué bonito se siente'. Me han hecho mucho daño, han hablado de mí por ocho o nueve años desde que mi hija se fue y yo he estado callada por no dar a la gente 'likes' por no hacerles grandes sus páginas".

"La hermana de mi hermana ha hablado mucho de mí" Tranquila, la señora Rosa aseguró que "la hermana de su hermana" ha hablado mucho de ella, así como de su ex esposo, Pedro Rivera, y de sus hijos: "Ustedes saben quién es. Ha hablado mucho de mí y de mis hijos, pero pronto voy a sacar la verdad". "La cuenta no estaba a nombre de mi mamá, la cuenta estaba a nombre de Jenni, la beneficiaria era yo, por lo que ando que día la cerramos (la cuenta) y qué se hizo con ese dinero, lo ando buscando para que se acaben estos dimes y diretes".

"La casa estaba pagada" De inmediato, la señora Rosa dijo que la casa donde ella vive ya estaba pagada y que es de su propiedad, no de su hija Rosie, como se ha dicho: "No es la que dicen que hizo Rosie con el dinero de Jenni porque les voy a enseñar también el pago de la hipoteca que se hace cada mes". La mamá de Jenni adelantó que hará lo que ha hecho su hijo Juan en sus transmisiones en vivo, pero a pesar de esto, a él no le han creído y lo han llamado 'ratero' y le dicen 'que se ponga a trabajar': "A mí me da coraje cuando yo estoy diciendo la verdad y que no me la creen".

"Vamos a aclarar pronto todos esos puntos" En este mismo video, la señora Rosa afirmó que pronto va a aclarar varios puntos, como el hecho de que Rosie tuvo que cerrar la cuenta de su mamá cuando Jenni murió: "Era necesario cerrar todas las cuentas bancarias de México, era necesario porque la IRS (Servicio de Impuestos Internos) iba a cobrar aquí por todas las cuentas de México". "Todo ese dinero, todo lo que cerraron, se vino para Estados Unidos a los hijos de Jenni. Pero necesito el papel, tengo que ir a México a arreglar eso para que vean qué se hizo en realidad con ese dinero, que yo era la beneficiaria, yo podía haberme gastado ese dinero, pero no".

"Me dio mucho coraje" En tono serio, "La gran señora" aceptó que todo esto que se ha dicho sobre su familia le dio mucho coraje y cree que por ese motivo se enfermó: "Le grité y le pido perdón a Dios, pero no voy a decir qué dije porque me van a criticar, pero ustedes saben lo que se dice en un momento de coraje". Compartió que su cuerpo ya no aguanta tanto y ha llegado a un límite, lo cual se lo confesó a su hijo Juan: "Y me dijo que hablara, pero mis hijos nunca me han dejado que yo hable y que me meta a las redes a decirle a la gente cosas, pero ahora que ya tengo mi página, voy a aclarar todo, voy a buscar libros, pruebas, voy a buscar todo para poderles demostrar que somos inocentes".