A casi 9 años de la muerte de Jenni Rivera, aparece video inédito

El pastor Pedro Rivera Jr compartió unas imágenes de una visita de Jenni al templo

En ese video, los hermanos cantan a doña Rosa y después Jenni confiesa lo inesperado En diciembre se cumplirán 9 años de la muerte trágica de Jenni Rivera y ahora, un video inédito publicado por el pastor Pedro Rivera Jr ‘revive’ a su entrañable hermana con un momento íntimo en familia pero que dejó muy sorprendidos a todos los que extrañan a la ‘Diva de la Banda’. A través de su cuenta de Instagram, el pastor Pedro Rivera Jr recordó a su querida hermana en un momento ‘crucial’ para su vida religiosa, pues en un evento hace varios años, los hermanos se unieron en canto para doña Rosa, matriarca de la familia y después Jenni Rivera usó el micrófono para una confesión. Jenni Rivera ‘revivió’ en un video nunca antes visto publicado por su hermano el pastor Pedro Rivera Jr “Otro recuerdo muy especial de mi hermana Jenni en unos de mis conciertos en Iglesia Primer Amor. Dios me ha llamado a ser pastor, no para cambiar a gente de religión SINO PARA VOLVER A CONECTAR A LA GENTE CON DIOS. Todos nos apartamos de Dios en algún momento de nuestras vidas. PERO DIOS TE AMA Y NOS AMA A TODOS”, compartió el pastor Pedro Rivera Jr. En las imágenes divididas en dos partes, se puede ver cómo Jenni Rivera en el punto de arranque de su carrera, cuando era rubia con el cabello lacio, muy propia y seria agradeció a su hermano pastor por invitarla a su templo a cantarle a doña Rosa Saavedra y en ese momento fue cuando Pedro Rivera Jr aprovechó para hacer que se presentara.

¿No eran muy unidos? La inesperada confesión que hizo Jenni Rivera sobre su hermano el pastor Ataviada con un conjunto en color beige y con semblante serio y emocionada, Jenni Rivera besa a su hermano en la mejilla y él aprovecha para pedirle que se presente frente a la gente: “Muchas gracias por sus oraciones porque sé que ustedes siempre oran por mi, por mis hermanos, por mi familia, es un placer estar aquí en un concierto diferente, mi trabajo es aún en este momento cantar al mundo pero se siente muy bonito venir y descansar mi alma, mi corazón, mi mente con todos ustedes…”, comienza diciendo la Diva. La gente se puso exaltada ante la presencia de la cantante pero sorprendidos porque la Diva confesaría que casi no veía al pastor: “Quiero decirle a mi hermano, que casi no lo veo, casi no veo a ninguno de mis hermanos, muy poco veo a mi madre, por la bendición que Dios me ha dado con mi gente y con mi público, pero él recibe de vez en cuando mis llamadas donde a veces no contesta porque está ocupado y a veces tiene más giras que nosotros…”, dijo provocando la risa del pastor Pedro Rivera Jr.

¿Jenni Rivera presentía su muerte? Como si se tratara de una despedida, la Diva de la Banda no dudó en hacer una petición a su hermano Pedro Rivera Jr: “En mi mensaje lo digo que lo quiero mucho, lo adoro, yo adoro a mi hermano y le doy gracias a Dios por él, estoy tan orgullosa de él y de mi madre por seguir aquí, que Dios los bendiga”, finalizó Jenni Rivera. La gente se conmovió por el video nunca antes visto de la Diva de la Banda y no dudó en expresar su sentir: “Hermosos recuerdos”, “Dios le bendiga pastor y le llene de su amor, favor y gracia; para seguir abriendo el camino”, “Lo más hermoso que he visto hoy”, “Wow! Que bonitas memorias de Jenni justamente con ustedes”, comenzó escribiendo.

Las imágenes dejan el corazón destrozado a los fanáticos de Jenni Rivera Más comentarios de gente conmovida ante el inédito video de Jenni Rivera compartido por el pastor Pedro Rivera Jr aparecieron: “Bella Jenni hoy le canta a CRISTO… DIOS bendiga A la Familia Rivera”, “Que lindo recuerdo, y que bueno que existe la tecnología para recordarnos”, “Mi corazón sigue muy quebrado i miss so much mi LINDA DIVA algún día te miraré. por Ahorita SOLO SE que la estrella más reluciente en el cielo eres tu mi querida DIVA”. “Vivimos con la reliquia más bella.. los recuerdo y vivo.. donde nos ayudan a recordar a quien amamos.. Que Dios te siga bendiciendo y usando para transmitir su palabra”, “Como Jenni hablaba de usted se ve que ella lo admiraba mucho con mucho respeto!!”, “Amen Amen Amen Tan hermosa Jenni. Excelente hermana, hija y madre!! En Gloria esté!”, escribieron varios fanáticos conmovidos.

¿Planeaba retirarse para dedicarse a la música cristiana? ¿Jenni Rivera cumplió su propósito? Tras darse a conocer la muerte de la cantante brasileña por un accidente aéreo, tal como falleció Jenni Rivera, la familia de la Diva de la Banda resurge el propósito que tenía la cantante antes de que muriera ¿Será que Jenni quería dejar el mundo artístico a los pocos años de haberla iniciado? Fue el 9 de diciembre del 2012 cuando se dio a conocer la lamentable muerte de Jenni Rivera, una de las principales exponentes de la música regional mexicana. Tras esto, su hermano Juan Rivera, quien era uno de los principales acompañantes de Jenni en sus giras, se cuestionó si la Diva de la Banda realmente había cumplido con su meta antes de fallecer. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE JENNI RIVERA EXPRESÁNDOSE CON SU HERMANO EL PASTOR.

Revelan el último propósito que habría tenido Jenni Rivera antes de morir A través de su canal de YouTube, Juan Rivera apareció junto a su hermano mayor Pedro Rivera Jr., quienes juntos se cuestionaron si Jenni Rivera en verdad había cumplido su propósito antes de fallecer, algo que muchos hubiéramos creído que sí, pero realmente no, ya que fue el mismo Juan Rivera quien confesó que Jenni se quería retirar de la música dentro de dos años, o sea, en el 2014. Al inicio de su video, Juan y Pedro Rivera comentaron que todos veníamos con un propósito en este mundo, tras esto, confesó que su hermana Jenni tenía dos años diciendo que quería dejar de trabajar, comentando si realmente la música no era el propósito de Jenni Rivera, sino más bien dedicare a otra cosa, pero con el accidente se vio interrumpido ese propósito.

¿La Diva no alcanzó a cumplir deseo? “Jenni tenía dos años diciendo que quería dejar de trabajar, dejar de cantar. Recuerdo que la primera vez que lo dijo fue en Gómez Palacio Durango, porque iban dos soldados con pistolas y lanza granadas, Jenni, yo, y el representante, y me dijo Jenni ‘¿Qué estoy haciendo aquí?, No tengo necesidad de vivir esto’”, narró Juan Rivera en su video en done se preguntaba si Jenni Rivera había cumplido con si propósito. Ante esto, el tío de Chiquis Rivera prosiguió comentando que Jenni había dormido con dos soldados custodiando su puerta, y fue ahí mismo en donde la cantante dijo que ella ya no quería vivir eso: “Entonces ella dijo, voy a dejar de trabajar, sin embargo, siguió trabajando por sus trabajadores, porque había muchas familias que dependían de ella, el mariachi, la banda, los ingenieros. choferes, que dependían de la labor de Jenni”.

¿El propósito de Jenni Rivera era dejar la música antes de sufrir el accidente aéreo? Tras esto, Juan le cuestionó a su hermano Pedro si realmente Jenni Rivera había cumplido con su propósito, o si en realidad su meta en esta vida era dejar la música y dedicarse a otro tipo de profesión: “¿Jenni vivió en realidad su propósito? O ¿Se acortó la vida de ella y no llegó al propósito que Dios tenía en su vida? ¿Qué tal si la meta que él tenía para ella era que dejara la música mundana y se dedicara a la música cristiana y salvara a miles de personas a través de ella?” Ante este enigmático cuestionamiento Pedro Rivera Jr, reflexionó un poco y argumentó que realmente estaba en lo correcto, pero que él no tenía la respuesta sino más que Jenni Rivera y Dios: “Tu explicación suena lógica, pero realmente hay cosas que nosotros no podemos llegar a saber o a concluir”, sin embargo, Pedro sí recuerda la vez en que Jenni le confesó que ella ya no quería dedicarse a la música.

Tenía como propósito comenzar en la música cristiana “Igual como tú, un año antes y todavía recuerdo el momento como ella llegó a la iglesia de Long Beach, se sentó en una banca y me dijo ‘Pastor, ya estoy cansada de todo esto, ya no quiero cantar, y que bueno es hablar de la espiritualidad, porque Jenni sí tenía mucho de espiritualidad en ella, ella ayudaba a muchas personas que iban a la iglesia, ayudaba a los cantantes cristianos”. “Siempre hablan de los alborotos de Jenni pero nunca hablaron de la espiritualidad que ella tenía, porque ella sí quería dejar todo esto, los medios, las traiciones, todo ese ambiente de la cantada y me dijo ‘yo ya quiero dejar esto”. Ante estas palabras, Pedro Rivera Jr. encabezó cual era el sueño o el propósito que Jenni Rivera tenía antes de sufrir el accidente aéreo.

¿El accidente aereo terminó con el propósito que tenía Jenni Rivera? “Tengo el deseo de rentar un estadio que vayamos toda la familia y hablemos del señor, exactamente lo que dijiste estaba en el corazón de ella, eso viene de Dios, se oye lógico, porque posiblemente el enemigo no quería que llegara a ese propósito y perdiera armas contra Dios, por eso fue probablemente ocasionó ese accidente aéreo y le cortó la vida”, finalizó el hermano mayor de Jenni Rivera, Pedro Rivera Jr. Y es que este video deja aún con más cuestionamientos al respecto en torno a la vida y muerte de Jenni Rivera, y gran sorpresa para muchos quienes no se imaginaban que la Diva de la Banda realmente quería dejar el mundo de la música y dedicarse a otro tipo de género, ¿Será que realmente Jenni Rivera si vivió su propósito antes de sufrir el terrible accidente aéreo que acabó con su vida? VIDEO COMPLETO AQUÍ Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos