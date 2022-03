La matriarca de los Rivera siempre causa gran revuelo a través de sus redes sociales tras compartir diferente contenido mediante las mismas, recientemente posteo en su Instagram una fotografía en donde aparece junto a su hermano, pero algo en la imagen provocó que los seguidores de la señora Rosa no dudaran en atacarla fuertemente con diversos comentarios.

Señora Rosa expone hermano. Las redes sociales cuentan con infinidades de cosas que dan de que hablar y no se diga cuando se trata de una de las familias más polémicas dentro del mundo del espectáculo , Los Rivera. A través de los artículos compartidos por Mundo Hispánico sus lectores han sido testigos de todo lo que acontece en la vida de esta dinastía.

Luego de haber posteado la fotografía, seguramente a doña Rosa no le pasó por la mente que sus seguidores no tomarían en cuenta su gran gesto de visitar a su hermano y llevarle algo de comida, sino que resaltaría un detallito que ninguna de las tres hermanas cuidó antes de tomar la fotografía.

La señora Rosa expone a su hermano en paños menores y la critican

Y es que muchos de sus seguidores acudieron a la caja de los comentarios para decirle hasta lo que no a la matriarca de la dinastía de los Rivera, pues algunos comentaron que de perdido hubieran colocado una cobija en las piernas del señor Arturo para que no saliera en paños menores, mientras que otros decían que por respeto no se debió postear esa fotografía.

“Porque lo publican al señor en ropa menores? Le vieran puesto una cobijita o algo. Que triste”, “Ninguna de las tres señoras pensó en cubrirle sus piernas al pobre señor para la foto y la persona que tomo la fotografía tampoco se le ocurrió”, “Le hubieran puesto una cobija al señor”, “Se nota que a la señora Rosa le cae mal su hermano”, “La “cristiana” de Doña Rosa siempre sacando provecho de todo”, son algunos comentarios que se leen.