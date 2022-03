“Mire doctor Dalett tiene varios días con ese ojito hinchado, le amanece mal en la mañana pero no se le quita en todo el día, ya tiene unos tres días pa’ ca… Voltea Dalett, te quiero grabar para mandársela al doctor, no se deja”, comparte mediante el video que posteo recientemente en su cuenta oficial de Facebook.

“Esta hermosa Dalett, no es bueno auto medicarse mejor que la vea su médico, saludos y bendiciones para toda la familia”, “Es un Stye en inglés, no se en español. Nada grave pero si les duele poquito ayuda que le pongas agua tibia con una toallita”, “Larry llévela rápido a un oftalmólogo, las infecciones en los ojos suelen ser delicadas, el tiempo es primordial”, “Terramicina oftálmica muy buena ponle en su ojito y se aliviará primero Dios”, son algunos de los comentarios que se leen. Archivado como: Preocupa bebé Larry Hernández.

Internautas compartieron sus experiencias con sus hijos

“Mi hija nació así y sele fue haciendo un granito y a los 2 añitos me la tuvieron que operar y bendito dios ya está bien”, “Precisamente eso le esta pasando a mi bb y el médico me dijo que es una infección me le dio unas gotas y me recomendó que no se tocará los ojitos”, “Larry los ojos son muy delicados para andar poniéndole medicamentos que Talvez le pueden perjudicar más además es una bebé y hay que tener mucho cuidado”, plasmaron otros internautas.

Es momento que Larry Ramos no ha dado declaraciones sobre la respuesta que el médico de cabecera le dio tras enviarle el video del cual miles de sus seguidores fueron testigos, el artista no ha compartido si se trata de alguna infección, de algo grave o que es lo que podría ser. Archivado como: Preocupa bebé Larry Hernández.