Pues desde entonces tanto Lupillo como Juan se han estado atacando muy frecuentemente y han hablado hasta por los codos y esta ocasión no fue la excepción. En la plataforma de YouTube comenzó a circular un video en el que destapan supuesto secreto entre los hermanos Rivera y hasta Mayeli, la ex esposa de Lupillo, salió involucrada.

Sin duda, el texto que le escribió Juan a Lupillo fue el más extenso de todos y del cual resaltamos lo siguiente: “Hay mucha confusión, y la verdad, dolor. Jamás he entendido por qué nuestra relación fue así desde niños. Lupe se casó a los 18, yo tenía 12 por lo cual no hubo mucha relación en esa etapa”.

Juan afirma que Lupillo Rivera ha sido la persona que más lo ha golpeado

“Siempre quise tener una relación así, de hermanos cercanos, pero nunca se pudo. Serían nuestras responsabilidades, matrimonios caracteres y/o diferencias, no sé pero fue así. No culpo a Lupe, yo también he fallado, pero esta es la verdad de nuestra relación”, expresó Juan a través de su carta.

"Solo sé que en esta vida no hay persona que me haya lastimado, ofendido o golpeado más que Lupe. ¿Le guardo rencor? No sé, hay veces que digo que no y hay veces que creo que si. Lo que si sé es que tengo miedo verlo, no se cómo reaccionaria yo" fue uno de los fragmentos que Ángel de Los Santos leyó en su emisión de YouTube.