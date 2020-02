Página

La Señora Rosa Rivera estalló en un video y lanzó una advertencia

La madre de Rosie Rivera habló luego de que su hija tuviera un altercado con una reportera de Univisión

Los mensajes de los usuarios no tardaron en hacerse presentes

La Señora Rosa mandó un contundente mensaje en sus redes sociales luego de que su hija Rosie Rivera tuviera un altercado con una reportera de Univisión.

A pesar de los escándalos, roces y hasta peleas, la familia Rivera ha tratado de estar unida y protegerse ante las críticas y señalamientos. En diversas ocasiones hemos escuchado a Rosie, Lupillo y Pedro decir que la familia es lo más importante.

Y parece que esta enseñanza vino directamente de parte de la Señora Rosa, pues en un nuevo video filmado desde la Ciudad de México, la madre de Rosie y Jenni Rivera fue muy contundente.

“Al diablo no le gusta que tú tengas gozo”, dijo la Señora Rosa luego de explicar que la noche anterior fue muy agradable al estar reunidos varios integrantes de su familia y apoyar a Lupillo Rivera.

Y posteriormente, la madre de la fallecida Jenni Rivera reiteró de manera contundente: “Pero a mí me vale porque el diablo vive abajo de mis pies”.

Luego, la Señora Rosa habló sobre las críticas que pueden surgir y las intimidaciones que ha sufrido su familia: “Hay gente que quiere intimidar a uno con que van a hacer eso, que van a hacer lo otro, que van a sacar un video, que sacan videos…”.

Pero advirtió: “Saben qué el gozo que yo tengo nadie me lo puede quitar. El gozo me lo da Cristo”.

Cabe señalar que un día antes, Rosie Rivera estalló en contra de una reportera de Univisión cuando le preguntó sobre un supuesto video de Don Pedro Rivera con otra mujer.

Rosie fue una de las primeras en hacerse presentes y dijo: “Chula mi madre. Esas son mujeres de ovarios”.

Juan Ángel, el hijo de Jenni Rivera también participó: “Mi abuela”, comentó con emoticones de caras enamoradas y manos aplaudiendo.

Chiquis Rivera no se podía quedar atrás: “¡Esa es mi abuela!”, escribió.

Y más seguidores de la Señora Rosa no tardaron en brindarle su apoyo.

“Mi chula, no haga caso de las envidias del diablo. Siempre va a estar, pero hay que pisotearlo”, “Nuestro gozo y fortaleza viene de Cristo. Ese le arde al maligno”, “Así es, Doña Rosa, cada quien hagamos lo que nos dé paz y amor a nuestro corazón”, “Así se habla, doña Rosa. Cuando se tiene a Dios, el miedo se va”, se pudo leer.

Pero no todo fue ‘miel sobre hojuelas’, ya que una usuaria preguntó: “¿Y por qué no está Gustavo Rivera si ya hicieron las pases con Lupillo Rivera? ¿Por qué no lo invitan? Él siempre es el ausente. Si también familia. No es justo”, dijo.

A lo que la Señora Rosa respondió: “Pregúntele a él, mija”.

Está claro que la madre de Jenni Rivera no se va a dejar de los ‘haters’ y sigue siendo firme en sus comentarios.

