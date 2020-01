Página

La vida privada de Fernando Colunga continúa siendo todo un misterio para los seguidores del actor

El histrión ha sabido mantener su vida al margen, pero las sospechas sobre una posible ayudadita con el bisturí no se han hecho esperar

Ante esto, el intérprete lanzó un polémico mensaje y aclaró si alguna vez se ha sometido a una cirugía plástica

Fernando Colunga no se quedó callado y lanzó un polémico mensaje donde aclaró si se ha sometido a alguna cirugía para verse ‘eternamente joven’.

Sin duda alguna, uno de los famosos más misteriosos es Fernando Colunga, ya que poco se sabe de la vida privada del actor, quien ha mantenido esa faceta de su vida muy al margen de los reflectores y la polémica.

Hace ya varios años que el histrión no protagoniza una de esas telenovelas que tanto marcaron a una generación que creció enamorada de él.

Y a pesar de que ya pasó los 50 años, el intérprete de 53 luce espectacularmente joven, guapo y continúa robando los corazones de sus fans.

Pero hay un sector del público que ha especulado que la ‘eterna juventud’ y la galanura de Fernando Colunga no se debe a su genética, sino a la ayudadita del bisturí.

Es por eso que el intérprete de personajes como Eduardo Juárez Cruz en ‘Mañana es para siempre’ y José Miguel Montesinos en ‘Soy tu dueña’ habló en una entrevista para un programa de República Dominicana sobre las sospechas.

“Siempre habrá de qué hablar. Yo sé que a veces, y eso es una constante cuando alguien te ve o cuando tú trabajas o haces algo, siempre piensan que la salida más fácil es la que te mantiene en esto y no es verdad. Yo sé que hay gente que dice ‘ay es que ya se arregló la cara’. No señor”, fue muy contundente el actor.

Asimismo y siendo muy directo como acostumbra Fernando, a quien parece que no le gusta andarse con rodeos, mencionó que le gusta cuidar de su físico, ya que es un compromiso que tiene consigo mismo y con el público.

“Mi genética me ha ayudado, pero también me ha ayudado el cuidado de todos los años atrás que no he tenido excesos, que no he bebido, que no he fumado, que he tratado de mantener una coherencia y no porque quiera decir soy lindo y bueno sino porque tengo un compromiso de trabajo donde tengo que dar la cara”, mencionó Fernando Colunga.

Y el tema polémico sobre su vida privada y la prácticamente nula información que se tiene del mismo no pudo faltar.

En la entrevista para el medio de República Dominicana, Fernando Colunga fue tajante: “o no lo hablo no porque tenga que mantener ningún misterio, no lo hablo porque es una cuestión de caballerosidad y la magia que se vive entre dos personas es entre dos personas y no me hace ni más ni menos actor”.

Pero el comportarse como un caballero y no ventilar los amoríos y relaciones también lo han llevado a tener ciertos problemas.

Y así lo dijo el galán: “Yo he tenido grandes problemas justo por gente que se me ha acercado y me ha dicho ‘no me cuentas de tu relación de aquí en adelante te voy a sabotear todo el trabajo que tú haces’ y lo único que han conseguido con eso conmigo y lo que consiguieron al principio fue que dijera ‘en mi vida me voy a basar en mi vida privada para que mi vida artística funcione”.