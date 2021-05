Días antes de ser intervenida quirúrgicamente, la señora Rosa hace inesperada confesión

Tras su divorcio, la mamá de La Diva de la Banda asegura que Pedro Rivera le sigue dando dinero

En esta ocasión, estuvo acompañada de su hija Rosie Rivera, quien recientemente anunció que dejará de ser la albacea del legado de Jenni Rivera De buen ánimo, días antes de ser intervenida quirúrgicamente para corregir un problema en la tiroides, la señora Rosa confiesa que, tras su divorcio, Pedro Rivera le sigue dando dinero, además de que sus hijos no merecen que se porte mal con él. Desde la cocina de su casa, la mamá de Jenni Rivera dijo que en ese momento prefería estar acostada, pero por el compromiso que hizo con sus seguidores, sigue al frente de su canal oficial de YouTube, donde hasta el momento tiene más de 50 mil suscriptores. La señora Rosa se “sentía muy mal” “Ahora estamos cocinando y no iba a venir, pero me sentía tan mal, no podía ni caminar, traía los pies hinchados, fui con la doctora y me inyectó y no podía ni bajar los escalones, me dolía la rodilla, me inyectó la rodilla y me puso células madres y me puso algo para el dolor”. A pesar de sus malestares físicos, La gran señora se mostró de buen humor y más cuando su hija Rosie Rivera apareció a cuadro, quien compartió que viven juntas en el mismo hogar: “Si algo hemos aprendido de perder a un ser querido es aprovechar, apapachar a los que sí tenemos, y tengo la dicha de tener a mi mami y quiero que mis hijos crezcan con su abuela” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

La señora Rosa tiene un ringtone de su hija Jenni Rivera Madre e hija compartieron algunos momentos que se viven en este hogar, principalmente del hijo pequeño de Rosie Rivera, Elías, quien tiene una gran relación con la señora Rosa. La empresaria no dejó pasar mucho tiempo para degustar una rica quesadilla. En ese momento, se escucha que suena el celular de la mamá de Jenni Rivera con un ringtone muy particular, a lo que Rosie compartió que la señora Rosa es la única que lo tiene: “Jenni tiene 17 ringtones que solo salieron una muy corta temporada en México, pero se los dio a mi mami”.

Comparten su hogar “Aquí compartimos las alegrías, las tristezas y todo lo que hay que compartirnos”, expresó la señora Rosa, quien fue interrumpida por Rosie Rivera, que dijo que su hija Kassey quería regresar a la casa de su abuela y que se ve toda su vida viviendo con ella. En otra anécdota que contaron, quedó en evidencia que la nieta que le tiene más cariño a la señora Rosa es Chiquis Rivera, algo que ella misma ha contado en diferentes ocasiones. Ahora, su nieta Kassandra es la que está más al pendiente de ella.

Se le iluminan los ojos a la señora Rosa al hablar de Pedro Rivera Al tratarse de una transmisión en vivo, un usuario notó un detalle y no se quedó con las ganas de preguntar la razón por la que a la señora Rosa se le iluminan los ojos cuando menciona a Pedro Rivera, de quien se divorció tras 40 años de matrimonio. “Ay, porque los tengo iluminados, no los tengo tristes. Si yo quisiera que estos lentes se opacaran, se empañaran, tengo 19 años sola. ¿Tú crees que no iba a ir con el señor Rivera? Y todavía hay corazoncito, claro que sí, todavía hay, pero no”.

La señora Rosa pone las cosas en claro En ese momento, Rosie Rivera comentó que ella cree que si su papá, aunque ya está casado, recibiera la invitación de su mamá a quedarse en casa en Navidad o Año Nuevo, él se quedaría, a lo que la mamá de Jenni Rivera respondió que si se quedara sería en el sofá. “Es pura broma, es puro trabajo, he tenido una relación que he sido muy criticada, claro, por mis hijos, porque si Jenni me viera, si supiera, que yo soy ‘gacha’ con su padre o que no voy a cosas de ella porque va él, se enojaba conmigo y mi hija no se merece eso”.

“Ninguno de mis hijos merece que yo me porte mal con ese señor” En un tono más serio, y siendo escuchada por su hija Rosie Rivera, la señora Rosa dijo que todos sus hijos no merecen que ella se porte grosera con Pedro Rivera: “Ninguno de mis hijos merece que yo me porte mal con ese señor”. Y cuando nadie lo esperaba, y para romper la tensión del momento, la mamá de Jenni Rivera confesó que le conviene portarse bien con su exesposo porque le “está pagando dinero”, lo que provocó las risas de su hija Rosie Rivera, quien reconoció que su papá es muy buen productor.

“Yo no tengo porque estar siendo ofendida”: Señora Rosa Luego de contar que tal vez necesite un chofer para que la apoye en sus traslados, se le preguntó a la señora Rosa que si, a su edad, se animaría a aprender a manejar, respondiendo de inmediato que no, y que hace muchos años Pedro Rivera intentó enseñarla, pero no la trató de la mejor manera. “Y le dije, ‘yo no tengo porque estar siendo ofendida’, ahora te friegas y me llevas tú a los mandados. Jenni tenía como un año”, compartió, además de recordar que en varias ocasiones tomo clases de manejo con otras personas, pero no se le dio.

Casi no acuden a la boutique de Jenni Rivera Ya casi para terminar con este video, en el que confesó que a pesar de estar divorciados, Pedro Rivera le sigue dando dinero, la señora Rosa expresó que casi no acude a la boutique de su hija Jenni Rivera, la cual hace poco fue renovada, de acuerdo a las palabras de Rosie. “Yo quiero ir, porque quiero comprar unos regalitos para unas amigas”, dijo La gran señora. Una persona se dio cuenta que tanto la taza que usaba Rosie Rivera como la que usaba la señora Rosa tenían imágenes de La Diva de la Banda.

Las tazas de Jenni Rivera causan sensación Debido a la gran demanda que hay de este tipo de productos, Rosie Rivera aprovechó la ocasión para decir que ya se están haciendo envíos a Puerto Rico, Canadá y México, solo que el envío es muy caro, algo que no se encuentra en sus manos. “Pueden intentar ordenar desde México, Canadá, obviamente Estados Unidos, y Puerto Rico, se va a tardar un poquito en llegar, pero el envío es lo que cobra UPS o Fedex, pero si llega, que es lo más importante”, expresó la hermana de Jenni Rivera, quien tendría una exclusiva por compartir.