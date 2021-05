Carlos Cruz, padre viudo de cuatro hijos, fue asesinado a balazos

En su audiencia ante el juez calificador que lo recibió en la cárcel, Ángel Ortiz Santos pidió que se le asigne un intérprete ya que no habla inglés y que el estado le nombre un abogado de oficio, porque él no puede pagarse el suyo. Su primera audiencia se programó para el próximo viernes 28 de mayo por ser el presunto responsable del homicidio de Carlos Cruz.

Piden ayuda para los hijos del hispano

En la red social Go Fund Me, los amigos y familiares de Carlos Cruz abrieron la cuenta Carlos Cruz’s Children Lose Two Parents in Two Years (Los hijos de Carlos Cruz perdieron a sus dos padres en dos años), para pedir ayuda para que los hijos del hombre asesinado reciban apoyo económico para enfrentar la tragedia tras el asesinato de su padre.

“Carlos trabajó de manera incansable durante los peores días de la pandemia del coronavirus en el UMass Memorial Medical Center e incluso cuando trabajaba por largas horas en condiciones brutales, siempre tomó el tiempo para mostrar amor por sus hijos y crear recuerdos para toda la vida con ellos”, explicó Iliana Guivas, amiga de Cruz, al pedir ayuda.