Jonathan Sánchez fue asesinado a balazos en Kettleman City, California y su muerte está rodeada de misterio. Agentes de la División de Homicidios de la Oficina del Alguacil del Condado de Kings (KCSO, por sus siglas en inglés) ya investigan el extraño caso, del cual hasta el momento de escribir esta historia no hay móvil, ni sospechosos.

Jonathan Sánchez cae muerto en medio de la noche

Sin embargo, cuando los patrulleros del KCSO llegaron al lugar del incidente ya no pudieron hacer nada por el hombre y se le declaró muerto en el lugar. A partir de entonces comenzó el misterio para las autoridades, pues Jonathan Sánchez no era residente de Kettleman City. El reporte de la la policía no detalla quién reportó al hombre herido.

Durante los interrogatorios a los vecinos del pueblo de Kettleman City, ninguno les pudo dar detalles del tiroteo. Según las personas que hablaron con las autoridades, se escucharon los disparos y cuando salieron a ver qué sucedía encontraron al hombre tirado en la calle, herido y en medio de la noche. Nadie vio nada más.