Madrid, 12 may (EFE).- Considerada la artista de “performance” de mayor proyección internacional, la serbia Marina Abramovic se autodenomina, a sus 74 años, como la “abuela” de este género artístico en el que se mueve con soltura y con el que ha explorado los límites del cuerpo y la mente. Abramovic, galardonada este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Artes, cuenta con una extensa carrera de más de cincuenta años, incluyendo pintura, pero han sido sus “performances”, tanto individuales como en colaboración con artistas como el alemán Ulay, las que han hecho de ella uno de los nombres más conocidos del arte a nivel mundial.

Su interés por el arte data, según ha contado en muchas entrevistas, desde sus primeros meses de vida. Incluso cuenta en sus memorias que la primera palabra que pronunció no fue ‘mamá’ o ‘papá’, sino ‘el Greco’. Estudió en la Academia de Bellas Artes de Belgrado (1965-1970) y completó sus estudios en la Academia de Bellas Artes de Zagreb (1973-1975).

Juntos, realizaron “performances” como “Relation Work”, “Interruption in Space” o “Death Self” -en esta última, los actores unían sus labios e inspiraban el aire del otro hasta quedarse sin oxígeno y caer inconscientes al suelo-. El trabajo conjunto de Abramovic y Ulay -que incluso se vestían y comportaban como gemelos- acabó en 1988. Su último proyecto que tardaron cinco años en poder realizar debido a la burocracia china fue un viaje espiritual, “The Great Wall Walk”: ambos caminaron por la Gran Muralla china, comenzando cada uno por el extremo opuesto y encontrándose en el centro para darse un último abrazo.

En esos años enseñó también en la Academia de Bellas Artes de Novi Sad hasta que en 1976 abandonó Yugoslavia y empezó una carrera internacional de gran repercusión, durante la que no ha dudado en desnudarse en numerosas ocasiones para sus “performances”. Se instaló Ámsterdam donde conoció a Uwe Laysiepen (1942-2020), más conocido como Ulay, que fue su pareja sentimental y con el que empezó a colaborar explorando los conceptos de ego e identidad artística, las tradiciones de sus respectivos patrimonios culturales y el deseo del individuo por los ritos.

Romances

La artista ha estado, además, casada dos veces, con Paolo Canevari y Nesa Paripovic. En la década de los noventa, Abramovic inició una serie de trabajos en solitario que se inspiraron en sus conflictivas relaciones familiares como “Balkan Baroque” (Premio León de Oro en la Bienal de Venecia, 1997) o “Hero” (2001). Entre sus trabajos más conocidos de la primera década del siglo XXI se encuentran “The House with the Ocean View” (Nueva York, 2002), “Balkan Erotic Epic” (2005) o “Seven Easy Pieces” (Guggenheim de Nueva York, 2005).

En noviembre de 2009 expuso, en la galería La Fábrica (Madrid), “The Kitchen. Homage to Saint Therese”, basada en la vida de Santa Teresa de Ávila, y que tenía como escenario las cocinas de un antiguo orfanato minero de Gijón, donde las monjas preparaban comida para centenares de huérfanos. En 2010 dio a conocer su creación “Life and death of Marina Abramovic” (Vida y muerte de Marina Abramovic) en Múnich (Alemania), que estrenaría dos años después en el Teatro Real de Madrid.