Un video recientemente posteado en la cuenta de Univisión Famosos en Instagram confirmaría sospechas sobre aquella frase que dice ‘no todo es lo que parece’, pues cuando la ex reina de belleza aparenta que gasta una fortuna en productos para su cuidado e imagen, resulta que no es así.

“…Esta payasada, este es un gel que yo he usado cuando era niña en México y que me encantaba porque me relamía el pelo así como me gustaba y la última vez que fui me traje este bote grandote y este chiquito, para no tener este ahí en el cajón, dije ‘me voy a llevar dos chiquitos’ y por si se acaba relleno el chiquito con este…”, comentó señalando dos geles de nombre ‘Super wet’.

¿Cabello hermoso? Ana Patricia Gámez recomienda algo para su belleza

Además de dar su consejo de belleza, Ana Patricia Gámez compartió otro pero de su hija y es que utiliza un producto similar al gel ‘Super Wet’ pero de otro nombre: “A Giulietta la peino con este de risitas de oro, ya se me acabó un bote, por eso saqué otro porque si la vuelvo a utiliza, una vez que se seca no me quedan como residuos, entonces… no pega tanto pero está bien como para niño…”, comentó.

Y es que lejos de acudir por productos de marca en el mismo EEUU, la mexicana tiene que ir a su país natal a surtirse de lo que a ella le hace bien para su belleza: “Usé esta palita que es de la cocina pero le va muy bien, yo la verdad este no lo he visto aquí (el producto en EEUU), por eso me lo traje de allá, el que sí he visto es este ‘Ricitos de oro’ pero en muy poquitas tiendas y siempre hay que uno o dos, entonces cada vez que voy a México me traigo como diez…”, comentó.