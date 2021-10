Aseguran que ‘nuevo’ rostro de Ricky Martin es por una reacción alérgica y no por botox

William Levy comentó que tenía que cargar a su hijo Christopher para poder llevarlo al baño y ayudarlo: “Y en algún momento, verlo jugar y al otro día tener que cargarlo para llevarlo al baño porque no podía ir por meses ir al baño solo, cargarlo y llevarlo en una silla de ruedas, fue un poco difícil para nosotros”, reveló tras hablar de las consecuencias que tuvo su primogénito tras su accidente.

Por otra parte, su esposa Elizabeth Gutiérrez también habló para las cámaras de Suelta la sopa, e informó que el cubano era un papá excelente y que sin duda hacían un equipo muy bueno en el cuidado de sus pequeños: “Hacemos una muy buena mancuerna, él es un súper papá, mejor papá no hubieran tenido mis hijos”.

Elizabeth Gutiérrez habla de sus futuros proyectos

Elizabeth Gutiérrez, esposa de William Levy comentó que agradecía mucho por haber pasado los momentos más importantes de sus hijos a su lado, agradeciéndole al cubano porque él siempre la estuvo apoyando: “No me arrepiento de haber estado en los momentos más importantes para mis hijos. Gracias a Dios que tengo una pareja que me apoya y que me puedo quedar en casa, le agradezco mucho a William por apoyarme”.

La también actriz reveló que tenía un proyecto en puerta, y que incluso eran sus mismos hijos quienes le pedían que por favor ya regresara a hacer lo que más ama hacer: “Hay un proyecto en puerta, incluso ya mis hijos me piden que regrese a trabajar y quiero que me vean en esa faceta, me encantaría”, finalizó Elizabeth Gutiérrez. VIDEO AQUÍ. Archivado como: William Levy revela las consecuencias que tuvo su hijo tras sufrir accidente