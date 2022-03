“Eres una mujer maravillosa”

Mauricio le expresó unas muy bonitas palabras de apoyo a Sasha, le dijo que era una mujer muy valiente y que es una persona muy talentosa. Agregó que no por el hecho de que el productor Luis de Llano lo haya apoyado tanto, significa que pudiera tener alguna autoridad sobre él para sobrepasarse.

“Sasha, no te conozco personalmente, hemos coincidido en algunos eventos, pero conozco tu carrera, me enamoré de ti de chico cuando te vi de Sandy en Vaselina. Me pareces una mujer elegante, hermosa, la gente que te conoce siempre habla maravillas de ti. Yo sí te creo, yo a tu agresor lo quiero mucho porque Luis de Llano a mí me ha dado mucho trabajo, me apoyó (…), pero no porque me hayan apoyado y quiera mucho, no por estar agradecido voy a defenderlo. Te creo a ti, Sasha. Me conmueve mucho tu caso, tu hilo me cimbró”.