Mauricio Martínez denuncia a Toño Berumen

La situación ocurrió hace 20 años

Sasha Sokol también denuncia a su agresor Toño Berumen acosador: Justo cuando se celebra del Mes Internacional de la Mujer y que muchas mujeres aprovechan para hacer públicas las denuncias de acoso o agresión, las famosas no se quedan atrás y también dan a conocer su situación, como fue el caso de la exTimbiriche Sasha Sokol, quien en días pasados dio a conocer el presunto abuso del que fue objeto por parte del productor Luis de Llano. Pero el acoso o abuso no es exclusivo de la mujer y también los hombres han aprovechado para hacer sus denuncias, como fue el caso del mexicano Mauricio Martínez, quien hizo una denuncia publica hacia Toño Berumen por una situación que supuestamente ocurrió 20 años atrás, cuando el actor tenía 23 años y estaba conociendo a Berumen. ¿Quién es Toño Berumen? En los años 90 Toño Berumen fue el encargado de llevar al éxito a grupos como Magneto, Mercurio y Kairo, inspirándose en el concepto de las “boy band” que estaban en su auge en aquel momento, inspirados en grupos estadounidenses como los New Kids on the Block; Berumen fue un gran promotor de artistas por esos años y a inicios de los 2000. Berumen también es pieza fundamental en el éxito y crecimiento de las carreras de otros artistas como Pedro Fernández, Fey, Lucero y recientemente la joven cantante e influencer Danna Paola, quien ha triunfado en la serie Elite. Pero ahora el nombre de Toño Berumen vuelve a escucharse, ya que enfrenta una gran controversia según lo informado por el programa De Primera Mano.

Toño Berumen: Es acusado de acosador El actor mexicano Mauricio Martínez acuso el exmánager de Magneto de ser un acosador: “Fui a la oficina de Antonio Berumen en el 2002. Yo iba llegando a la Ciudad de México después de haber estudiado en Nueva York y estaba en busca de un representante para poder firmar un contrato discográfico. Sabía que él era influyente en esa época. Por eso acepté ir a la cita”, de acuerdo al programa de Imagen TV. Mauricio relató que la oficina de Toño Berumen estaba en su casa, “por eso había regadera en el baño. Después de entrevistarme, me pidió que le cantara una canción. Yo tenía muchas ganas de orinar y fui al baño”, finalizó en su tuit el actor comentando que le dijo Toño Berumen: “Salí bastante nervioso y canté. Me dijo “estás muy tenso; ¿por qué no te das un baño?”.

Toño Berumen: Mauricio platica más sobre su primer encuentro “El mismo año de Operación Triunfo estudié seis meses en el CEA. Un compañero que sabía que también cantaba me presentó a Toño Berumen” comenzó el actor en un tuit recordando cómo conoció al exmánager. “… pregúntenle cómo le fue el día que se le fue la mano a donde no debía a ese cerdo. Yo era un adulto de 23 años y me pude defender. ¿Pero cuántos no?”, continuo Martínez acusando a Toño Berumen de agredir a otras personas y no ser él la única víctima del exmánager de Mercurio.

Toño Berumen: Tenía cámaras para ver a los jóvenes Para continuar con su denuncia pública, el actor mencionó que Toño Berumen es empleado del Vaticano a pesar de ser un acosador: “Por eso no le creo NADA a Verástegui. Él sigue en contacto con Berumen y se hacen los de la vela perpetua. ¡Toño hasta trabajó (o trabaja) con el Vaticano!”, agregó Martínez. Después hizo una confesión que fue cuando la mayor controversia comenzaba, pues dejó sorprendido a más de uno: “Pero bien que tenía cámara en el baño para ver a jóvenes bañarse. A mí nadie me lo cuenta. Yo lo vi con mis propios ojos”, tras lo cual sus seguidores quedaron en confusión por no saber si dichas cámaras se encontraban en el CEA.

Mauricio aclara la situación Para sacar de la confusión al público, Mauricio hizo la aclaración sobre las cámaras: “Una aclaración: jamás dije que hubiera cámaras en los baños del CEA… las cámaras estaban en el baño de la oficina de ese sujeto (Toño Berumen) que es mejor ya ni nombrar”, entonces los seguidores del actor comprendieron lo que trataba de explicar. “Salí de ahí. Pero ojalá sus víctimas sí se atrevan a denunciarlo. Punto”, finalizó ese tuit para hacerle ver a los seguidores que la situación no pasó a mayores y Mauricio pudo salir bien y sin ninguna consecuencia de las acciones que cometió Toño Berumen en el pasado y alentando a más personas a denunciarlo.

Mauricio recibe apoyo Los comentarios de apoyo hacía Mauricio no se hicieron esperar: “Estamos todos contigo, y lo sabes. Sabemos la increíble persona que eres. Lo bueno que tú estás en NY triunfando”, “nunca es tarde para denunciar, te mando un abrazo estimado”, “yo te creo”, fueron algunos de los comentarios que recibió Mauricio en su publicación. Incluso uno de ellos también acusaba a Toño Berumen de acosarlo de igual manera: “Me pasó exactamente lo mismo cuando audicioné para Mercurio. Leo tu historia y es volver a sentir la frustración y coraje. Yo también le puse un alto y me costó que me sacara del grupo. Es una sensación de frustración y coraje”.

Sasha Sokol hace denuncia Días antes Sasha Sokol reveló mediante un hilo en su cuenta de Twitter que el productor Luis de Llano Macedo abusó de ella cuando era menor de edad, pues mantuvieron una relación sentimental durante casi cuatro años en la década de los ochenta, la cual inició cuando ella tenía solo 14 años y él 39 años. Las denuncias de la cantante fueron con motivo a que más mujeres se sumaran al movimiento de denunciar a su agresor por motivo del Día Internacional de la Mujer, según lo informó la Agencia Reforma el pasado ocho de marzo. “Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá”.