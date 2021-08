“¿Pa qué llorar?… se olvida… a vivir… voy a reír”, se puede escuchar decir a Chiquis Rivera mientras muy sexy baila animadamente desde su cocina demostrando que contrario a lo que dijo hace unos días su ex Lorenzo Méndez de que no está bien y lo llamó borracha, ella disfruta su mejor momento de vida.

“Ella no es feliz, si no no lo anduviera pregonando, dime de qué presumes y te dire de que careces dice el dicho”, “Uy ha comido bastante”, “Chiquis tiene cara de arepa de chocolo”, “No la vayan a confundir y la metan al horno con una manzana en la boca”, “Quiere atención”, “Esta niña estará drogándose?”, aseguró un grupo de personas.

Le aplauden su seguridad a Chiquis Rivera meneando sus caderas en leggins transparentes

Pero la seguridad de Chiquis Rivera no sólo le ocasionó críticas sino también muchos aplausos por cómo se veía: “Que cara tan bonita y sin gota de maquillaje”, “No soy su fan pero me gusta que no tiene complejos. Y salsea bien”, “Así es Chiquis hay que vivir la Vida Y Dejarla vivir a las personas y las que no lo hacen No tienen ellas vidas propias Gózala que la vida es una sola”, “Pueden decir de todo de la Chiquis pero bonita sí es”, expresó.

“La forma de ser. La hace ver más linda”, “Bella Chiquis así es la vida es una sola y punto ríe baila y que digan lo que quieran que tu vives una chimba”, “Tiene una piel muy linda”, “A mi me agrada pues ella no se acompleja de nada, que bien que goce”, “Me encanta su rostro Bella”, “Me encanta su seguridad”, opinaron varias personas.