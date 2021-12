La muerte del papá del vocalista de Enigma Norteño lo hizo realizar varias historias de Instagram en donde iba enterando de lo que sucedía: “Ay padre mío, esas noticias no… te me vas con mi Dios”, escribió luego de haberse despedido, dando a entender que le acababan de decir sobre la súbita muerte de su padre.

Y es que estaba a punto de dormir cuando de la nada se enteró de la muerte de su papá: “Ya estamos acabando el año, quiero decirles que se les quiere, que se les aprecia y que pasen bonitas fiestas… me voy a dormir chavalones”, finalizó despidiéndose, sin embargo minutos después fue enterado de la peor noticia de su vida.

Desde la comodidad de su cama y bromeando porque andaba ronco de tanto cantar, Ernesto Barajas saludó a sus seguidores en unas historias de Instagram: “Qué onda plebes, cómo andan, saluditos para todos, traigo la voz hecha garras, he echado más gritos que el morrillo del Melate, el que anuncia el premio, bendiciones para todos…”, comenzó diciendo.

Ernesto Barajas, se despide de su padre

Y es que la relación que el vocalista de Enigma Norteño tenía con su padre era muy cercana y Ernesto Barajas no dudó en manifestar su dolor por la muerte de su progenitor: “Todavía me hacías mucha falta aquí conmigo, con nosotros pa. Me dejas el corazón hecho pedacitos”, escribió.

En una fotografía donde lo abraza y es semejante el parecido físico con su padre, el vocalista de Enigma Norteño pone emoticones de un corazón roto y una cara llorando mientras recuerda el abrazo junto a su papá a quien no veía tan seguido como quería por cuestiones de trabajo.