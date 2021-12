Lo sabemos, no es la conversación más alegre que se puede tener, pero la muerte es algo en lo que todos pensamos en algún momento u otro. No siempre es cómodo hablar de estos temas pero realmente no hace daño abrirse un poco y ser conscientemente vulnerable a las cosas que nos asustan, incluyendo el estar cerca de la muerte. La frase “cercano a la muerte” fue usada por primera vez en el libro Vida Después de la Vida de Raymond Moody. De acuerdo a la Asociación Internacional de Estudios Cercanos a la Muerte: “Una experiencia cercana a la muerte (ECM) es un evento psicológico profundo que puede ocurrirle a una persona que esté a punto de morir o, si no lo está, en una situación de crisis emocional o física. Como incluye elementos trascendentales y misteriosos, una ECM es un evento poderoso de consciencia.” Con eso en mente, aquí hay 15 hechos respecto a las experiencias cercanas a la muerte para saber si alguna vez este tema llega a aparecer en nuestras vidas.