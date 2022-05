“Esto no es enfocarte en tu carrera, en verdad que como artista y persona das pena, qué horror que para salir a relucir estés hablando de la mujer a la que jurabas amar, naco, borracho”, se puede leer en la descripción del video que la usuaria de Twitter compartió recientemente en la red social. Archivado como: Video Nodal pasado copas.

Aseguran que el video no es reciente, pero tras filtrarse la conversación es que ha salido a la luz dicha grabación, misma en la que se observa al intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’ brindar junto a un amigo en su premio Grammy y se aprecia una serie de palabras que los jóvenes intercambiaron.

Nodal no se queda callado y responde ante el video filtrado donde se le ve ebrio

Dicha grabación no tardó en llegar en manos de Christian Nodal, por lo que el cantante de regional mexicano no dudó ni un segundo en responder a la usuaria que expuso el video en donde está pasado de copas en redes sociales, “Si tengo porque quiero enfocar mi carrera en dar amor desde lo más profundo para el mundo. Y con esta gente necia jalándome no lo voy a lograr. Necesito sacar a esos fantasmas que atormentan”, escribió el joven.

Ante esto algunos internautas se pronunciaron opinando que a pesar de sus errores no merece este tipo de tratos, “Cada quien vive su vida como mejor le dé en gana, si el Toma no lo hace borracho, cómo si tú criticas no te hace infeliz”, “Y eso que tiene que ver? Acaso es pecado beber alcohol? “, “El ardido se quedo así, porque vio que Belinda está feliz, trabajando y teniendo éxito!”, se puede leer en redes. Archivado como: Video Nodal pasado copas. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.