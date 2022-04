Recientemente comenzó a circular información en donde se comparte el pensar de la esposa de Will ante el tremendo cachetadon que el actor le dio a Chris Rock durante la premiación de los Oscar, según el portal de Daily Mail , Jada Pinkett Smith ‘desea’ que su esposo en ningún momento hubiera tenido contacto físico con el comediante.

No cabe duda que la gran bofetada que tuvo lugar el pasado domingo 27 de marzo causó gran conmoción durante la gala más importante para los famosos así como en las redes sociales, pues desde ese suceso se han tocado varios temas, pero lo que muchos se plantean es ¿qué fue lo que realmente pasó con Jada Pinkett Smith?

La gran bofetada que Will Smith le plantó al comediante está en boca de todos, inclusive los internautas se dieron a la tarea de realizar algunos memes sobre lo ocurrido, inclusive se filtraron algunas imágenes en las que se muestra que Jada Pinkett se burla luego de que su esposo agrediera físicamente a Chris Rock, ahora surgen sus declaraciones.

Jada Pinkett Smith cachetada. El gran conflicto que tuvo lugar el pasado domingo 27 de marzo entre Will Smith y el comediante Chris Rock durante la entrega de los premios Oscar ha dado mucho de que hablar, desde que ocurrió el incidente miles de especulaciones han surgido, así como las declaraciones por parte de Chris al revelar que medidas tomará ante el golpe que recibió.

Como bien sabemos, el conflicto entre ambos actores se llevó a cabo luego de que el comediante decidiera realizar una broma que quizá él no consideró como ofensiva hacía la esposa de Will Smith. La molestia del actor se debió a que su amada sufre de Alopecia, una enfermedad capilar, por lo que fue de mal gusto las palabras de Chris Rock.

Cabe señalar que el medio citado mencionó que a pesar de lo acontecido en la gala más importante, Jada confesó que no está enojada con su esposo luego de que él agrediera al comediante tras defenderla de una pesada broma que Chris Rock lanzó al aire ante millones de personas que lo vieron a través de la televisión, así como los famosos que se encontraban en la premiación.

Por otra parte, Whoopi Goldberg, quien es la gobernadora de los Premios de la Academia, compartió el día de ayer que ella cree que la carrera de Will Smith no se verá afectada tras la cachetada que le plató al comediante. Daily Mail mencionó que una fuente cercana a la pareja rindió declaraciones sobre la reacción del actor ante Chris Rock.

El medio previamente citado compartió que aparentemente la pareja ‘está de acuerdo’ y reconoce que Will Smith reaccionó de una forma un poco exagerada ante las cámaras, pues lo mejor hubiera sido esperar a un corte para arreglar la situación entre ambos en lugar de golpearlo en plena transmisión.

Fuente cercana al matrimonio de Will Smith rinde declaraciones tras la bofetada a Chris Rock

Las declaraciones de la fuente que aún no ha sido identificada fueron dadas al portal de US Weekly en donde se dijo lo siguiente: “Fue en el calor del momento y fue él quien reaccionó de forma exagerada”. El matrimonio confirmó el estar de acuerdo con que la situación se salió de las manos ante el actuar de Will Smith.

También se dijo que Jada Pinkett Smith no es del tipo de mujeres que 'necesita protección' en ningún momento ni situación que se atraviese en su vida diaria, por lo que alegaron que "Él no necesitaba hacer lo que hizo" para defender a su amada ante la pesada broma que Chris Rock realizó.