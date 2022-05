“Tengo una edad en la que ya deje de estar pendiente de muchas cosas, no tengo porque aclararle a nadie lo que soy o quien soy, ni a donde voy, mucho menos lo que hago, en este momento de mi vida tampoco me importa si me odian, vivo mi vida sin hacer daño a nadie, disfrutando cada día con mi familia. Y soy muy feliz”. Archivado como: Último mensaje exesposo Francisca.

Pero no fue en la única red social en la que Rocky decidió mandar un mensaje sobre su actual vida luego de haberse separado de la presentadora de ‘Despierta América’, pues mediante su cuenta de Facebook también dejó muy en claro que no tiene por qué rendir explicaciones de absolutamente nada de lo que acontece en su vida privada.

En dicha publicación Rocky Lachapel aparece junto a su familia dejando en claro que no piensa aclarar ninguna de las situaciones por las que ha atravesado luego de su separación con la dominicana. Es importante señalar que el ex esposo de Francisca es un reconocido diseñador de interiores.

El gran día para la presentadora de ‘Despierta América’ ha llegado

“¿No piensas hacer nada para este San Valentín?”, argumentó Rocky, por lo que Francisca no dudo en responder, “¿Por qué no hay planes? Porque entre nosotros no hay nada (…) No soy feliz contigo y tú tampoco conmigo”, señaló la dominicana a través de su manuscrito ‘Una reina como tú’.

Ahora el ex esposo de Francisca reaparece el mes pasado tras anunciarse que la dominicana contraerá matrimonio, y el gran día para la presentadora de ‘Despierta América’ a llegado pues el día de hoy se verá vestida de blanco y rumbo al altar para darle el ‘sí’ a Francesco Zampogna. Archivado como: Último mensaje exesposo Francisca.