“Juan Manuel Cortés Fernández, él conoce a Chyno de memoria porque lo entrenó, lo preparó de hecho cuenta cosas impresionantes… Lo ve como su hijo”, señaló el periodista argentino, Javier Ceriani, durante el programa de Chisme No Like, donde mostraron la exclusiva con el entrenador personal del cantante venezolano.

La información fue revelada por los presentadores del programa de espectáculos Chisme No Like , quienes tuvieron la total exclusiva del entrenador personal del cantante venezolano donde afirmó que Chyno Miranda estará enfermo de por vida tras las fuertes secuelas que le quedaron al contraer Covid-19.

Chyno Miranda está grave. Fue el pasado mes de abril cuando Nacho Mendoza, excompañero de Chyno había pedido a sus seguidores que pidieran por la salud del que por años fue su compañero musical . Pues el cantante venezolano causó gran preocupación a sus millones de admiradores, pues desde que contrajo el Covid-19 no ha podido recuperarse por completo.

“Cuando comienza con la enfermedad, él se puso muy flaco, muy delgado… Justamente en ese momento volvió con Nacho, estaban planificando una serie de conciertos de pronto él cayó en enfermedad ¿qué sucedió? Neuropatía Periférica ya sea de Covid o un tipo de neumonía”, argumentó el entrenador de Chyno durante una entrevista para el programa de Chisme No Like. Archivado como: Chyno Miranda está grave.

“Siempre se quiso tener su enfermedad como de forma secreta, nadie puede obligarte aunque seas personaje público, cada quién tiene derecho a tomar una decisión, sea esa persona o su entorno, no sabemos honestamente si es el entorno que impedía el que le impedía que las cosas salieran a la luz pública”. Archivado como: Chyno Miranda está grave.

Empeora la condición de la neuropatía periférica en Chyno Miranda

“Para Chyno su condición física normal estaba alrededor de 80 kilos, cuando el vino como de emergencia ‘Juan tenemos que hacer algo porque estoy muy flaco, necesito mejorar mi apariencia porque voy a hacer un concierto con Nacho y no me puedo ver demasiado demacrado y no queremos que la gente vea que estoy enfermo”, expresó Juan Manuel, entrenador personal del cantante venezolano.

Posteriormente compartió cuando fue la última vez que vio a Chyno Miranda, “En ese momento estaba pesando 69 kilos 400… La última vez que lo vi fue en un apartamento donde lo tenían aislado, eso fue en noviembre del año pasado. Una de las cosas que yo he dejado claro y que es claro para la enfermedad es que el estrés empeora la condición de la neuropatía periférica”. Archivado como: Chyno Miranda está grave.