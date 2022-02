“Gracias de verdad a todos porque yo no tenía planeado salir así. En verdad, faltaban semanitas para que yo me casara, y obviamente por todo lo de la pandemia, cambió, tuve que poner en pausa todo, tuvimos que cancelar boletos, pasajes, muchas ilusiones se quedaron guardaditas, pero bueno, Dios tiene un momento perfecto para todas las cosas”, expresó Francisca Lachapel muy emocionada.

Francisca Lachapel se casa. En muchas ocasiones los sueños no se hacen realidad cuando uno lo desea, eso le pasó a Lachapel, para entrar en contexto recordemos que hace dos años cuando la pandemia no permitió que Francisca y su prometido pudieran darse el sí ante las leyes de Dios, la conductora dominicana sorprendió a todos en el 2020 cuando apareció en redes sociales portando un vestido de novia decepcionando a muchos.

La presentadora de Despierta América comparte detalles de su próxima boda

“Más tarde nuestro niño cumple un año y ya empieza otro tipo de celebraciones que el foco será él. De Italia nos vamos a República Dominicana”, agregó la presentadora de Despierta América. Posteriormente completamente orgullosa y feliz compartió para la revista de People en Español que es su tierra por lo que considera que será muy especial tanto para ella como para su futuro esposo.

“Es mi tierra, es muy especial, gran parte de mi familia [estará] y es mucho más fácil de mi lado casarme en Dominicana, es la tierra que me vio nacer, donde hay mucha gente que me quiere y me adora. Dios [hizo] que el lugar donde me casara fuera mi tierra”, expresó Francisca Lachapel. Archivado como: Francisca Lachapel se casa.