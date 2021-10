El Dasa hace unos meses mostró a su hija con ojos de dos colores pero ¿se avergüenza de ella?

El cantante está muy ocupado educando a su hija y ahora a sus gemelos

El rubio intérprete sorprendió con sus declaraciones ¿El Dasa se avergüenza de su hija? La pequeña bebé del cantante de quien mostró su rostro hace apenas unas semanas tiene los ojos de diferente color y lejos de presumirla, la mantuvo en el anonimato para ‘resguardarla’ de las críticas, pero ahora con el nacimiento de sus gemelos, ¿la niña fue desplazada? El cantante respondió a ‘El Gordo y la Flaca’ los cuestionamientos sobre cómo ha sido lidiar con mostrar el peculiar rostro de su hija dado que tiene un ojo de un color y el otro de diferente tono, además de que se convirtió en papá de nueva cuenta de gemelos, ¿será que la atención ya se la llevaron ellos? El Dasa hizo declaraciones sobre su hija e hijos recién nacidos “Si supieras que no duro ni tres segundos poniéndole un pañal a mis niños…”, comenzó confesando El Dasa, refiriéndose a que ¿no les tiene paciencia? Pues es todo lo contrario, porque se presume como un ‘super papá’ y hace las cosas a tal rapidez que su esposa queda impactado con la ayuda que le brinda. “Rapidito”, fue como dijo El Dasa que le cambiaba los pañales a sus bebés, pequeños que acaban de nacer y al ser gemelos manifestó un secreto que tienen de conexión entre ambos… ¿Será que ahora ellos ocupan toda la atención de él y su esposa y su pequeña niña queda desplazada?

La bella bebé de el Dasa ¿fue desplazada por sus gemelos? “Lo que sí es que los cuatitos están conectados los cab… llora uno y le sigue el otro al mismo tiempo así estén en cuartos diferentes o si tiene hambre uno se levanta el otro…”, manifestó el cantante muy animado para ‘El Gordo y la Flaca’, previo a una presentación que tuvo en EEUU. Pero el cantante no se quedó callado y respondió a las acusaciones de supuesta vergüenza porque su hija tiene los ojos de colores diferentes: “Si algo siento de orgullo por mi hija es que tenga los ojos así y se los digo, yo le pedí a Dios y a la vida que me mandaran una niña diferente o mis hijos diferentes…”, confesó El Dasa.

El cantante pedía a Dios unos hijos ‘diferentes’ ¿Lo decretó y se le cumplió? El Dasa aseguró que necesitaba tener hijos diferentes (al resto de la gente): “Porque yo lo digo… a mi mi nombre y que yo fuera cabeza de zanahoria toda la vida me ayudó, eso jamás me perjudicó en ningún momento, al contrario, me ayudaba a salir y hacerme diferente”, contestó. ¿Pero por qué demoró tanto tiempo en mostrar el rostro de su pequeña? El Dasa respondió: “Si no la enseñaba es porque no queríamos, no por los ojos, sino porque ahorita es mía, ya que después sea de ustedes pero ahorita es mía y créeme que me han ofrecido bastante dinero (por la exclusiva), pero yo no trabajo así”, asegurando que le ofrecieron hasta más de 100 mil dólares.

El Dasa da su razón más poderosa para proteger a sus hijos La razón principal por la que el cantante no quiso mostrar el rostro de su hija fue por mera privacidad: “Yo no tengo el derecho de quitarles su privacidad, yo no sé si en algún momento van a querer ser famosos, dedicarse a la música, al entretenimiento, entonces ¿por qué yo decidir por ellos? y que ya los estén ofendiendo en las redes desde chiquitos, esas energías no las necesito yo en mi vida, entonces por eso desde el inicio ‘no no no’ y ahorita vamos a disfrutarlos nosotros2, finalizó. A sus declaraciones, la gente opinó: “El está en todo su derecho porque jamás ha mostrado ni siquiera a su esposa o sea que no vendió a sus hijos desde el vientre así que eso le da derecho para no publicar fotos ya de su hija que tiene diferente color de ojo mira que buena suerte!”, “ay esa bebé es preciosa que ojos tan lindos que Dios la bendiga”, “Bella niña .. sus ojos son lindos .. no importa la diferencia de color de ojos .. es una bendición De Dios”, “Su hija es una nena preciosa y su esposa muy linda tambien!!”, AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE DIJO EL DASA DE SU HIJA

Termina mostrando el rostro de su pequeña hija Muestran por primera vez a la hija del cantante mexicano Dasahev López Saavedra, mejor conocido como El Dasa, y confirman las sospechas que se tenían respecto a la pequeña, quien había nacido con una condición de heterocromía en sus ojos, provocando una gran curiosidad entre internautas, quienes se preguntaban porque el cantante nunca mostró su rostro, hasta ahora. Fue hace unos meses atrás cuando el cantante El Dasa habló para el medio de El Gordo y la Flaca respecto a la condición en la que había nacido su hija de ya dos años de nombre Daryana Marie, en donde informó que uno de sus ojitos era de color marrón verdoso, mientras que el otro era completamente azul y que por su puesto en algún momento la iba a mostrar.

Muestran por primera vez a la hija de El Dasa y confirman sospechas Y tal parece que la espera terminó, ya que el pasado 26 de septiembre comenzaron a circular varios videos en redes sociales en donde se podía observar por primera vez a la hija de El Dasa, en donde todas las sospechas y especulaciones que se tenían respecto a su pequeña resultaron ser verdaderas. A través de la cuenta de Instagram de @chicapicosa2 podemos observar varios videos en donde aparece la pequeña de dos años Daryana Marie, mientras que era su propia madre, Jennifer Loya, fue la encargada de mostrar por primera vez el rostro de su pequeña, en donde pudimos notar la diferencia de los colores en sus ojos.

Sus ojos son de diferente color; el cantante está enamorado de su hija Al pie de estos videos, la cuenta de @chicapicosa2 escribió el siguiente mensaje en el primer clip: “Hasta que se nos hace conocer a la pequeña de #eldasa #daryanamarie. Por cierto #daryana nació con una condición en sus ojos llamada heterochromia. ¿De qué es trata? De que sus ojos no tienen en mismo color. En el caso de Daryana tiene uno marroncito verdoso y el otro azul”. En dicho video se ve a la hija de El Dasa siendo cargada por su madre Jennifer, mientras que Daryana estaba vestida con un mameluco rosa, su pelo era café claro y su piel muy blanca tal como su padre. Sus ojos fueron sin duda el objeto de atención de muchos seguidores de la cuenta, quienes no dudaron en dejar un comentario al respecto.

“Debería de presumirla más”, le dicen a El Dasa tras ver la belleza de la niña Varios seguidores de la cuenta de @chicapicosa2, comentaron que la hija de El Dasa era hermosa, y que no tenía porque no mostrarla: “Esa no es una condición, es un privilegio”, “Pero si esta super hermosa, es para que la presuma”, “Pero si está muy hermosa la princesa”, “Wow que belleza de niña”, fueron uno de los tantos comentarios que recibió este video. Por otra parte, una seguidora se preguntó porque nunca la mostraba al público, ya que la niña era muy bonita: “Ahí sí no entendí, ¿Para que la ocultó tanto y ahora ya la muestran? Mmm que raros”, A lo que varios seguidores afirmaron que era porque el cantante tenía miedo de que la pequeña se convirtieran en objeto de burlas: “No la mostraba por lo de sus ojos pensó que le harían bullying, y también muchos se esperan hasta que los bebés están más grandecitos para mostrarlo, porque a veces la gente es muy cruel con sus comentarios”. VIDEO AQUÍ

La hija del cantante causó sensación por su belleza La cuenta también publicó otro video, en donde se podía ver con más detenimiento los ojos de la pequeña Daryana Marie, hija del cantante mexicano El Dasa, en donde uno de su ojito estaba completamente azul, mientras que otro era de un tono café con ligeros toques en verde en la parte de abajo de su iris. Ante esto, nuevamente más seguidores se comenzaron a pronunciar, en donde usuarios en redes sociales argumentaron que la pequeña era muy bonita, y que realmente la condición que tenía en sus ojos la hacía ver más hermosa: “Para mi gusto es muy bonita, y nada común, o sea, es más linda aún”, “Wow, está hermosa, me encanta sus ojos”, “Lo más hermoso en la tierra son esos ojitos y ya verán que la niña será algo brillante en este planeta”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer. VIDEO AQUÍ