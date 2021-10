Muere de un infarto fulminante Pablo López, conocido como Jahvel Johnson

Participó en el reality show de Tv Azteca ‘México tiene talento’

Descubren su talento en los vagones del Metro de la Ciudad de México Muere de un infarto fulminante Pablo López, conocido como Jahvel Johnson, quien participante del reality show de Tv Azteca ‘México tiene talento’ quien se ganó la fama tras ser descubierto los vagones del Metro de la Ciudad de México, informó el portal de noticias Infobae y la Agencia de noticia de El Universal. Relacionado Brian Laundrie da ‘señales de vida’ y aseguran que se le vio en bicicleta (FOTO) Inundaciones en India dejan al menos 48 muertos y casas derrumbadas (VIDEO) Muere influencer de 22 años en horrible accidente de auto Los reportes preliminares indican que el cantante falleció la mañana de este 19 de octubre a los 51 años de edad. Hasta el momento no se sabe más sobre el deceso, pero en redes sociales ya circulan mensajes de unidad para la familia así como del recuerdo de su gran talento. GANÓ $49 MIL Fue en 2014 que ganó el concurso y obtuvo la ‘jugosa’ cantidad de 1 millón de pesos (aproximadamente 49,530 dólares). Sin embargo, ese dinero jamás lo vio, ya que se invirtió en una gira que jamás se realizó, según él, por acuerdos con su equipo de trabajo, por lo que al cancelarlos, se tuvo que usar ese dinero. Hoy la gente lo recuerda con gran cariño, ya que un simple y común ciudadanos que como muchos otros, intentan ganarse la vida como sea y más cuando se usan sus talentos, sin importar si es en la vía pública, tal como le sucedió a Pablo López, quien ha fallecido y fue ganador de México tiene talento.

TRANSMITEN VIDEO DE SU FUNERAL A través de la cuenta de Facbook Jahvel Unicamente aquí Johnson, se publicó un video con música del presunto funeral del cantante de México tiene talento . La transmisión fue en vivo y hasta el momento ha tenido 33 reacciones y más de 120 comentario, y ha sido compartido más de 45 veces. En el video mucha gente lamentó su fallecimiento y destacaron el gran talento que poseía. En ningún momento se vio el rostro del artista, pese a que el féretro estaba abierto y a su alrededor se veían muchos arreglos florales de amigos, familiares y conocidos. Archivado como: Muere infarto Jahvel Johnson

Muere infarto Jahvel Johnson: SOÑÓ CON EL ÉXITO Fue el 12 de diciembre del 2014 cuando Pablo ganó el concurso en el que había cautivado con su voz a figuras como Ximena Sariñana. Días antes de su triunfo relataba a este diario que no había podido regresar a trabajar al metro porque había operativos; tampoco en Coyoacán podía cantar porque necesitaba un permiso para trabajar en la vía pública. A ese cantante al que ni en la calle dejaban trabajar, Ximena Sariñana llegó a decirle: “Abres la boca y derrumbas el escenario, cualquier escenario en el que te pares, sea el metro, sea ‘México tiene talento’ o el Internet, lo derrumbas”. Archivado como: Muere infarto Jahvel Johnson. Para ver el video haz click aquí.

Muere infarto Jahvel Johnson: GRABÓ UN DISCO El cantante también conocido como Jahvel Johnson ganó un premio de un millón de pesos y lo que sucedió después no fue un cuento de hadas. Parte del dinero lo invirtió en una gira que no llegó y sólo grabó un disco: había firmado con Sony Music un contrato por cuatro álbumes, pero el presidente de la compañía, Roberto López, le otorgó 50 mil pesos para que se recuperara económicamente y la facilidad de tener acceso al máster de su grabación, dado que no le grabarían los otros tres discos. En 2016, entonces con su esposa y una niña de cuatro años, el cantante ya no tenía dinero y el sueño de ser una estrella también se había ido. Explicaba que para la quincena tenía 7 mil pesos y debía pagar renta, luz y agua. “Ya me quedé en la calle. La gente va a pensar que me di los grandes lujos, pero que vayan a mi casa a verlos porque no los hay, comentaba.

Muere infarto Jahvel Johnson: QUEDÓ CON DEUDAS “A pesar de que ahorita ya estoy a situación calle, por lo menos estoy libre y puedo empezar a trabajar como si el premio que gané fuera en balde y ni tanto porque yo le debo a hacienda 338 mil pesos todavía. Tengo que trabajar para pagar esa deuda, no creo que nadie me vaya a ayudar”. Sin embargo el músico seguía agradecido con TV Azteca por abrirle las puertas y levantar su imagen y con la compañía Sony, por darle su apoyo artístico. Señalaba que en ese momento no tenía conocimiento de su contrato con Azteca, el cual terminaría aproximadamente en 2018, sólo tenía que estar pendiente por si lo llamaban porque aunque era producto Azteca no lo manejan.

ACOSTUMBRADO A QUE LA VIDA LO ‘PATEARA’ “Participar con ellos es propaganda gratis para mí y me apunto”. El músico estaba acostumbrado a que la vida lo pateara pues recordaba que venía de la calle. Sobre Sony sólo tenía buenas palabras: “A final de cuentas Sony cumplió porque me grabó, el problema no es con ellos. Yo creo que no lograron lo que esperaban de mí ni yo lo que esperaba de ellos, no me vieron como un producto rentable”. Pero también Westwod le puso el pie. Recordaba que se unió a la compañía para representarlo y le pidieron invertir en una gira que no tuvo porque al parecer frenaron su imagen y ya sólo esperaban que firmará una carta de deslinde sin devolverle el dinero invertido. Archivado como: Muere infarto Jahvel Johnson

“ME VIERON COMO PRODUCTO PEQUEÑO” “Se me prometió una carrera artística y no la vi, ¿me ha visto en promoción o shows? Quizás haya otros proyectos que impidieron que yo saliera a trabajar, me vieron como producto pequeño, u otras cosas ganaban más atención y a mí me fueron echando de lado, realmente no sé. “Quizás se debe a la ignorancia. Ellos (Westwood) no te aclaran de qué tiempo disponen, su negocio es que el artista esté dispuesto a la hora que ellos lo llaman, pero si saben que no hay nada, ¿por qué no te lo comunican y entonces te dedicas a invertir? Me trajeron semana tras semana llamándoles y preguntando; la vida avanza y el dinero no invertido te lo comes”. Archivado como: Muere infarto Jahvel Johnson

LE PROHIBIERON REGESAR AL METRO El lugar en el que nació, el metro, tampoco pudo ser su refugio cuando seguía atado a sus representantes y disquera pues tuvo prohibido regresar para no “quemar la imagen”. El cantante buscaba en junio de 2016 retomar su carrera, pero al parecer no lo logró. En su canal de YouTube llamado Jahvel Johnson Vevo, con poco más de 26 mil suscriptores, sólo hay diez videos del que parece ser su álbum y que fueron subidos hace seis años. En su cuenta oficial de Instagram dejó de publicar en marzo de 2020 y apenas tenía poco más de 700 seguidores. Archivado como: Muere infarto Jahvel Johnson

Muere infarto Jahvel Johnson: SU HIJA YA HABÍA FALLECIDO Pablo, que se hizo viral por cantar en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, murió este 19 de octubre a los 51 víctima de un infarto, tan sólo a un mes de que su hija muriera. “Sé que con trabajo, con fe en Dios y con el apoyo de ciertas personas puedo salir adelante. Aunque pudiera decir todos los detalles, creo que ya es agua pasada porque a todo artista le llega un momento que se mete en un trato que no le es conveniente. Esto fue como mi novatada, prefiero tomarla así. Ya aprendes y ya te ubicas. No me conviene hablar mal, ¿qué gano con eso?”, decía en junio del 2016 cuando estaba por comenzar un trabajo en el bar Sixtie’s, de Insurgentes.