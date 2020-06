Saqueadores entran en la famosa tienda departamental Macy’s en Nueva York

Esto ocurrió en medio de las protestas por la muerte de George Floyd, a pesar de que la ciudad se encontraba bajo toque de queda

La famosa cadena de tiendas se preparaba para abrir nuevamente sus puertas luego de que permaneciera cerrada a causa de las restricciones para evitar la propagación del coronavirus

Luego de la muerte de George Floyd a manos de un policía en Minnesota se despertaron a una serie de protestas en diversas ciudades del país en contra del racismo y el abuso de la fuerza policial.

Sin embargo, al caer la noche estas protestas han tomado un tono más violento, por lo que las autoridades han decretado toque de queda en múltiples ciudades, como en el caso de Nueva York.

Apenas anoche se registraba en video cómo un grupo de saqueadores se apresuran a entrar la famosa tienda departamental Macy’s, ubicada en el Herald Square de Nueva York.

Esto ocurrió justo en medio de las protestas que se desarrollaban en el Midtown de la ciudad en horas de la noche.

En las imágenes se puede ver cómo la ‘marea’ de gente corre a las puertas del establecimiento. Incluso, ni una explosión que ocurre a pocos metros parece detenerles.

Swarms of people trying to break in and loot Macy’s. NYC curfew won’t be stopping them tonight… #NYCRiots #nycprotest pic.twitter.com/K8aLDIsAKz — Daniel McCarter (@DanielMcCarter) June 2, 2020

“Policías corriendo hacia Macy’s en Herald Square mientras lo saqueaban. Cientos de saqueadores y alborotadores aquí sin ninguna preocupación por la presencia de policías”, escribió en su cuenta de Twitter la periodista Rachel Olding, quien reportaba desde el lugar de los acontecimientos.

Cops running into Macy's at Herald Square as it was being looted. Hundreds of looters and rioters here with absolutely no concerns about cops being here pic.twitter.com/NItOU7POiL — Rachel Olding (@rachelolding) June 2, 2020

Los policías hacían su mejor intento por dispersar los disturbios y apresar a los saqueadores, pero les superaban en cantidad.

Esta mañana informaron que unas 700 personas fueron arrestadas a causa de esta conmocionada noche en la Gran Manzana.

BREAKING: Around 700 people were arrested as a result of looting and rioting during Monday night’s protests in New York City, an NYPD spokesperson has told @NBCNews — US Protests: News & Updates (@USAProtests) June 2, 2020

En un comunicado que la empresa envió a The Post indicaron: “Reconocemos que las tiendas de Macy’s y Bloomingdale’s están ubicadas en el corazón de nuestras comunidades y pueden ser un objetivo para la actividad que rodea esta situación estresante”.

Así mismo, Jeff Gennette, CEO de Macy’s, afirmó que los manifestantes están tomando el objetivo equivocado y destacó su “larga historia de tener una fuerza laboral tan diversa como las muchas comunidades a las que servimos”.

También reconoció que “el dolor, la frustración y la ira que llevaron a estas protestas son comprensibles” y dijo que “la trágica muerte de George Floyd es una pérdida de vida sin sentido”.