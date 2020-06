Un médico forense clasificó el lunes la muerte de George Floyd como homicidio, y señaló que sufrió un paro cardíaco mientras la policía lo tenía inmovilizado y le presionaba el cuello, un hecho que fue captado en video y que ha desatado protestas en todo Estados Unidos, de acuerdo con The Associated Press.

“El difunto experimentó un paro cardiorrespiratorio cuando estaba siendo sometido por agentes policiales”, afirmó en un reporte la Oficina del Forense del Condado de Hennepin publicado por el diario The Washington Post.

En el apartado “otros problemas de salud significativos” se indica que Floyd padecía hipertensión y enfermedad del corazón, y menciona que estaba intoxicado con fentanilo y que había consumido metanfetaminas recientemente.

Un policía de Minneapolis fue acusado la semana pasada de homicidio en tercer grado por la muerte de Floyd, y otros tres agentes fueron despedidos.

En un video captado por una transeúnte se ve al policía, Derek Chauvin, con la rodilla sobre el cuello de Floyd a pesar de los gritos del hombre de que no podía respirar, hasta que dejó de moverse.

Otra autopsia solicitada por la familia de Floyd también describió su muerte como un homicidio.

Concluyó que murió de asfixia debido a compresión del cuello y de la espalda, según el abogado de la familia, Ben Crump, que pidió que se elevaran los cargos a homicidio en primer grado para Chauvin y se presentaran cargos contra otros tres agentes.

No especificó qué cargos reclamaban para los otros policías.

La autopsia efectuada por un doctor que también examinó el cadáver de Eric Garner —otro afroestadounidense que murió mientras era sometido por la policía— halló que la compresión sobre el cuello interrumpió el flujo de sangre hacia el cerebro de Floyd, y que la presión de las rodillas de otros agentes sobre su espalda le impidió respirar, dijo el abogado Ben Crump.

Tanto el forense del condado como la autopsia ordenada por la familia discrepaban de la autopsia inicial, según se describe en una denuncia penal contra el agente.

