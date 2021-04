“El martes 20 de abril de 2021, aproximadamente a las 7 am, la Oficina del Sheriff del Condado de Gilmer realizó un control de bienestar en una residencia en Cherry Log, Georgia. Los agentes del condado de Gilmer respondieron y luego solicitaron la ayuda de la Oficina de Investigación Regional de la Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI) en Cleveland, GA”, señala el comunicado oficial.

“Se cree que los cuatro sospechosos más un quinto sospechoso, que aún no se ha identificado, ya no se encuentran en Georgia”, destaca el citado comunicado de la Oficina de Investigaciones de Georgia, quién además ofreció detalles extras sobre algunos de los sospechosos.

Al parecer las autoridades encargadas de la investigación del asesinato de Rossana Delgado, consideran que los sospechosos podrían ser peligrosos, ya que alertaron que “si ve a alguna de estas personas, no se acerque a ella. Llame al 911 de inmediato”.

Según un reporte publicado por Noticias Univisión Atlanta, Yhony Castro, esposo de la desaparecida, dijo que la última ubicación antes de que apagaran el teléfono de su esposa se registra en una casa en Decatur y aseguró que se movilizó hasta allá pero no pudo hacer nada por derecho a respetar la propiedad privada.

Asimismo, Castro dijo que cuando fue al lugar que registró el GPS de la última ubicación de su esposa, después de que ella iría a la tienda Ross, no logró conseguir el teléfono ni alguna información que lo lleve a dar con el paradero de su esposa. “Hemos hecho todo lo humanamente posible para conseguir a mi esposa”, expresó con desesperación el esposo de la desaparecida.

Castro dijo a Noticias Univisión Atlanta que donde apagaron el teléfono encontraron una mascarilla llena de sangre la cual aunque no lo expresó en sus declaraciones puede estar relacionada a la desaparición de su esposa y madre de sus hijos, que estaba desaparecida desde el pasado viernes.

La última conversación con su esposa fue el viernes por la noche

Yhony Castro, esposo de la madre hispana desaparecida, dijo que la última vez que conversó con su esposa fue el viernes en la tarde, cerca de las siete de la noche, y que esta le dijo que estaba trayendo a una muchacha al Ross de Plaza Fiesta para hacer unas compras.

"Cuando me dijo que si ya iba para la casa que había dejado mi comida hecha, y me dijo que terminaba aquí y se iba a mi casa, yo regresé a la casa y no llamó más y el teléfono estaba apagado todo el tiempo", indicó Castro quien se encuentra desesperado sin saber qué más hacer para encontrar con su esposa.