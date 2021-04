Por su parte, visiblemente afectado, Castro declaró a MundoHispánico : “Hicimos un reporte pero aún no me han dicho que van a investigar, de la tienda Ross me dijeron que no ha ido nadie (de la policía), fueron a mi casa buscaron su ADN, metieron toda la información pero dijeron que esperara una llamada y no sé más nada…”.

El rastreo del teléfono condujo a una segunda dirección

“Donde encuentran las mascarilla es simplemente la dirección donde apagan su teléfono, pero hay otra dirección donde dar ella aproximadamente una hora, es una dirección donde fui y gritamos y casi me meten preso por intentar, pero lamentablemente no te da el pin exacto de la casa en donde tú estás, pero un vecino dice que vio un carro pequeño ahí rojo, pero la policía no podía hacer nada”, aseguró Yhony Castro.

El hombre con lágrimas expresó que su familia se encuentra muy preocupada: “Es mi única familia mis hijos y su hermana, no tenemos más familia aquí sólo los amigos que nos están apoyando, la gente que nos vamos haciendo familia porque aquí te vas haciendo familia de los venezolanos porque dejas a tu familia atrás… mucha gente nos está apoyando, está difundiendo, les pido perdón si no los atiendo, no he podido, todo mundo quiere entrevistarme, pero no puedo”, comentó llorando.