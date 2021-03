La policía indicó que al principio encontró a una mujer en estado crítico debido a heridas causadas por una bala. De inmediato, la llevaron a un hospital de la zona, donde permaneció estable. Al hablar con ella, los investigadores se enteraron de que podría haber otras víctimas en otro lugar, dijo la oficial Genae Cook, según Wish TV.

De acuerdo con el referido medio, se llamó a los oficiales del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis alrededor de las 8.15 de la noche del sábado para dirigirse a la intersección de las calles East New York y North Randolph por un reporte de una persona baleada.

El diario Wish TV informó que cuatro personas fueron halladas muertas, incluido un niño, y se emitió una Alerta Amber por una bebé de 6 meses que habría sido raptada por el sospechoso en una casa ubicada al este de Indianápolis, en Indiana, en la noche de ayer sábado.

La policía buscaba a una bebé de 6 meses identificada como Malia Halfacre, de cabello negro y ojos marrones, quien no fue localizada en esa casa, por lo que se emitió una Alerta Amber. Sin embargo, fue localizada sana poco después de las 5.30 de la madrugada de este domingo. Se cree que la bebé estaba con Malik Halfacre, de 25 años, quien sería el sospechoso de la tragedia.

Entonces, los oficiales fueron a la cuadra 300 de North Randolph Street gracias a la información de la mujer. Al llegar, entraron a una casa y encontraron a cuatro personas muertas. Una de esas personas era un niño, según Cook. No está claro cuántos años tienen las cuatro víctimas fatales.

El sospechoso de la tragedia

Autoridades policiales describen al sospechoso como un hombre afroamericano de 5 pies y 8 pulgadas de alto, unas 160 libras de peso, cabello castaño y ojos marrones, quien fue visto por última vez con un hoodie gris y jean azul.

Se cree que el sospechoso se traslada en un Chevy Impala negro de 2012, con la placa Indiana In God We Trust, número CJA272. Si alguien observa el vehículo, se insta a los ciudadanos a no acercarse, sino llamar inmediatamente al 911.