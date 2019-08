Página

Rosie Rivera se destapó y habló sobre Lupillo Rivera

La hermana del cantante reveló detalles sobre la relación de Lupillo con Belinda

Los internautas no dudaron en hacerse presentes en la sección de comentarios

Pareciera que Lupillo Rivera y Belinda están más felices que nunca, y aunque aún no hay nada confirmado, Rosie Rivera, la hermana del cantante se muestra muy feliz por cómo ve a su hermano.

La hermana de Lupillo y Jenni Rivera habló para las cámaras de ‘Suelta la Sopa’, en donde le preguntaron si ‘El Toro del Corrido’ ya les había presentado a su nueva novia, a lo que Rosie dijo: “Mi hermano está feliz, mi hermano goza”.

Posteriormente, aseguró que Lupillo Rivera no ha hablado sobre su romance con la bella cantante, pero dejó algo muy en claro: “Créeme que cuando él esté listo para hablarlo, lo hablaremos”.

Sin embargo, Rosie Rivera, con una sonrisa en el rostro se mostró contenta por lo que está viviendo su hermano: “Lo que yo sé es que lo veo muy feliz y eso me da mucha felicidad”.

Luego de esto, la empresaria habló sobre la supuesta novia de Lupillo Rivera: “Belinda es muy hermosa, como dice Lupe, es la mujer más hermosa que mi hermano ha conocido”.

Y para terminar la entrevista, Rosie Rivera reveló que aún no conoce a Belinda, sin embargo, aseguró que la bella cantante tiene muchas cualidades positivas y confesó que le gustaría conocerla algún día: “Estoy segura que es un amor, la verdad no la conozco, no la he conocido, pero si un día se hace me encantará conocerla”.

VIDEO #1: ASÍ REACCIONÓ ROSIE RIVERA CUANDO SE LE PREGUNTÓ SOBRE LA RELACIÓN DE LUPILLO RIVERA CON LA CANTANTE BELINDA