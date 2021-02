Rosie Rivera hace tremendas confesiones en su podcast El poder de nosotros

La hermana de Jenni Rivera asegura que perdonó a Trino Marín

El ex esposo de la cantante abuso de ella, así como de sus sobrinas, Chiquis y Jacqie

A través de su canal oficial de YouTube, donde tiene más de 59 mil suscriptores, Rosie Rivera abrió su corazón en el podcast El poder de nosotros, junto a Abel Flores.

“Era la persona que más odiaba”: Rosie Rivera

Con motivo del gran éxito que ha tenido Mariposa de barrio en Netflix, la empresaria habló sobre “Tony Garza”, personaje que aparece en la serie y que en realidad es Trino Marín.

“En la vida real, era la persona que más odiaba. Por 18 años odié al Trino Marín real, lo odié con todas las ganas del mundo, tanto que el odio me consumió, me hizo amargada, no me gustaba sonreír, dejé todos mis sueños a un lado para tener un plan de matar a alguien y matarme a mí misma y ya, a ver qué hacía Dios conmigo”.

Tranquila, Rosie Rivera compartió que Dios la comenzó a sanar, y durante todo ese proceso, para recuperar su paz, ella tenía que ser perdonada por sus pecados (aborto, drogas, alcohol y el dolor que le causó a su madre, la señora Rosa Rivera).

“Pero la paz que continuaría, esa paz de dormir en la noche, de poder descansar, vino cuando perdoné a Trino Marín. Esa paz que no quiero que nadie me quite, esa paz le costó mucho a Cristo y me costó mucho a mí porque tardé meses en perdonarlo”.

La empresaria confesó que lloró todos los días pidiéndole a Dios que la ayudara a perdonar a Trino, pues ella no quería hacerlo, pero tomó la decisión porque se cansó de “estar amargada y prisionera”.

