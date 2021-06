“Yo no creo nada de eso, de ninguna manera se puede hacer fraude con un fondo, también deberían investigar cómo se maneja un fondo, nadie tiene autorización en tomar dinero porque claramente está estipulado el testamento y los abogados legalmente”, expresó otro usuario.

No pasó mucho tiempo para que usuarios reaccionaran a esta publicación, en la que se asegura que muchas cosas saldrán a la luz próximamente: “El Jhonny salió igual que el papá de vividor, pobre Jenni”, “Creo que ni Chiquis tiene esa cantidad y eso que ella se mira que trabaja mucho más que su tía”.

Rosie Rivera tendría en sus manos el video de Chiquis y Esteban Loaiza

En otra publicación en esta misma cuenta de Instagram, una persona compartió que Rosie Rivera tendría en sus manos el video de Chiquis saliendo de la habitación de Esteban Loaiza cuando el exbeisbolista estaba casado con Jenni Rivera: “Dicen las malas lenguas que dichoso vídeo lo tiene Rosie, o sea, que se perdió. Ojalá y misteriosamente salga de la nada ese videito”.

“Lo que se me hace interesante es que muchos CEOs ganan millones, y para mí, después de casi 10 años, no se me hace raro que ella tenga ese dinero”, “Pues ella sacó libros, hace presentaciones, ayudó a aumentar el dinero que hace el nombre de Jenni”, “Está en su derecho, al final de cuentas su hermana se lo dejó a ella”, expresaron más usuarios.