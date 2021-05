Tras acusarla de ‘robo’ y ‘fraude’, o de que ‘El Chapo Guzmán’ la ayudó, la Miss México se defiende

Miss Universo mandó una serie de mensajes y ‘calla bocas’

Hispanos se quedaron inconformes tras el triunfo de la mexicana Andrea Meza Ante las duras críticas de los hispanos de otros países que deseaban que sus concursantes fueran la triunfadora en Miss Universo, la ganadora del certamen, Andrea Meza, de México, enfrenta polémica ante señalamientos de que Telemundo ‘le compró’ la corona y hasta de que ‘El Chapo’ Guzmán la apoyó para ganar, sin embargo es ella quien utilizó sus redes sociales para dar cachetada con guante blanco. Luego de que la mayoría de las personas pensaran que Miss Perú, Janick Maceta sería la gran triunfadora de Miss Universo, comenzaron a atacar a la Miss México, ahora ganadora del certamen, por lo que hasta la compañera de la reina regente tuvo que pedirle a sus seguidores que dejaran el bullying hacia Andrea Meza. Miss México, ahora Miss Universo habló y dejó ‘callados’ a quienes la critican Andrea Meza es ingeniera en software, tiene 26 años de edad, es originaria del estado de Chihuahua en México, embajadora de turismo, gusta del maquillaje y los deportes extremos, además de que llevará la batuta en su lucha contra la violencia que padecen mujeres en todo el mundo, como aparentemente a ella le tocó vivir. Luego de que ganara Miss Universo, Andrea Meza ha tenido días llenos de trabajo, pero también de noticias de todo tipo, pues recientemente se dio a conocer que la Miss México estaba sola y sin familia en la etapa final del concurso ante la operación de emergencia que tuvo que realizarse su mamá, por un tumor en la cabeza.

Andrea Meza de México, lucha contra las críticas Tras conocer que su mamá no podría acompañarla en la etapa final de Miss Universo, la Miss México se refugió en sus compañeras y ‘rivales’, forjando una fuerte amistad, por lo que no es de extrañarse que tras ser anunciada como ganadora, la mayoría de las participantes corrieron a abrazarla, entre ellas Janick Maceta, de Perú. Diversos memes y críticas de gente molesta por el triunfo de Andrea Meza, aparecieron tras ganar Miss Universo y quienes querían que fuera Miss Perú la reina, descargaron su furia contra la mexicana, por lo que Janick Maceta pidió a sus seguidores que dejaran ‘en paz a su amiga’, pues habían forjado una gran amistad y hasta compartió un video al respecto.

La Miss Universo se defiende y ‘da cachetada con guante blanco’ Las redes sociales de Andrea Meza están más activas que nunca tras su triunfo en Miss Universo y ahora, utilizó su cuenta de Twitter para dejar ciertos mensajes que sirven de referencia y de ‘defensa’ ante las tristes acusaciones y señalamientos de las que ha sido objeto desde que ganó el certamen. “Mi sueño y el de todos los Mexicanos se cumplió. No permitan nunca que alguien les diga que no tienen valor. Quiero agradecerles por todo el apoyo que me han brindado y por creer en mí desde un inicio cuando nadie sabía quién era Andrea Meza, cuando comenzaba. Gracias porque el apoyo de ustedes me motiva a seguir dando lo mejor de mí”, comenzó escribiendo en una serie de mensajes.

“La corona es de Latinoamérica”, aseguró Andrea Meza ante la ola de críticas Y por si no fuera suficiente, ‘callando bocas’ a todos los que se ‘quedaron con las ganas’, Andrea Meza, fue muy inteligente y noble para dedicar la corona a toda Latinoamérica: “Esta corona está dedicada a nuestro país México, pero también es para toda Latinoamérica”, escribió en otro mensaje. Pero lamentablemente, también aseguró que sí ha dudado de ella ¿será que leyó todas las críticas de la gente que no la apoya?: “He llegado a dudar de mí, es de humanos dudar de nosotros y tener cierta desconfianza, sin embargo, lo importante es recordarnos lo valioso que somos, eso es lo que nos hace únicos”, escribió.

¿Insegura por las críticas? Andrea Meza, de México confiesa que llegó a dudar de ella ¿Será que Miss Universo está al tanto de la inconformidad de miles de personas por su triunfo en el certamen? Andrea Meza da un consejo a todos los que la criticaron: “No desconfíes de ti mismo, que nadie te diga que no puedes. Di: “Mis imperfecciones me hacen único” y sigue por el camino correcto.”, precisó. Pero en un mensaje en video, también reafirmó sus palabras para todos los latinos: “Quiero agradecerles por todo el apoyo que me han brindado, por estar siempre ahí al pie del cañón y por creer en mí desde un inicio cuando nadie sabía quien era Andrea Meza, cuando comenzaba yo hace apenas unos cuatro, cinco años, gracias porque el apoyo que ustedes me brindan me motiva a seguir esforzándome, a seguir dando lo mejor de mi y ahora que estoy aquí esta corona, este título es de todos, es de Latinoamérica, no nada más de México que claro esto está dedicado a mi hermoso país México, lindo y querido pero también a todos los latinoamericanos”, enfatizó.

¿La perdonan y se gana el respeto de todos? Los comentarios para tales palabras de Miss Universo Andrea Meza aparecieron: “Eres una ching… y que los malos comentarios te sirvan para levantarte y demostrarles que tú eres digna de esa corona, muchas felicidades reina”, “Que gran orgullo , una mexicana Miss Universo. Gracias por toda la emoción que nos trasmitiste durante el evento. Eres una mujer muy guapa, inteligente e integra”, “Dentro de todo lo malo que ha pasado en México (pandemia incluida) el que seas coronada como nueva Miss Universo es lo mejor que le ha pasado a México, muchas felicidades y gracias por esta alegría que nos has dado”. Y la lluvia de felicitaciones para la Miss México seguía: “Felicidades Andrea. Toda mujer en toda edad es bella, la belleza no necesita ser bonita, la belleza de toda mujer fascina y despierta la imaginación, la belleza de toda mujer nos conduce a una fuente de imaginación ilimitada”, “Eres admirable y súper hermosa, no solo físicamente, sino tienes un brillo muy bello, gracias por poner el nombre de México en alto”, “Es de todos porque México es del mundo y para el mundo de todos los latinos de todos los hombres y mujeres que luchan día con día”, “Y por eso ganaste tu! No solo se trata de una cara bonita!!”, “Que extraño. Ningún peruano a venido a quejarse… aún”. AQUÍ PUEDES VER EL MENSAJE EN VIDEO

Andrea Meza de México ‘pone a todos en su lugar’ con potente pasarela Ya más tranquila y sin tanta polémica envuelta, Andrea Meza, Miss Universo, aprovechó para dejar a todos con la boca abierta luciendo un fascinante vestido negro contrastando con el día y rodeada de albercas en donde se encontraba para dejar en claro que no necesita palabras para ‘poner a sus detractores en su lugar’ pues sólo le basta caminar. Al ritmo de una canción de Maluma, la mexicana publicó el inicio de sus actividades como Miss Universo con una impactante pasarela para consentir a sus seguidores en Twitter caminando en una especie de puente de madera rodeado de albercas mientras ella desfilaba con todo el porte de una triunfadora en un elegante y largo vestido negro brillante. AQUÍ EL VIDEO DE LA PASARELA DE ANDREA MEZA

¿Cuánto ganará la mexicana Miss Universo? Meza, de 26 años, es la 69na Miss Universo, es la tercera mexicana en ostentar el título después de Lupita Jones (1991) y Ximena Navarrete (2010). Estudió ingeniería en sistemas y trabaja como activista por los derechos de las mujeres, además de promover el turismo en su estado natal, Chihuahua. La mexicana recibirá una corona de casi dos mil diamantes fabricada por la lujosa marca de joyería Mouawad. La pieza llamada Miss Universe Power Of Unity o “Poder de la Unidad” es un “símbolo de la comunidad de mujeres de todo el mundo cuyos lazos las unen”, de acuerdo con la empresa.

Andrea Meza, Miss México no imaginaba ganar Miss Universo La corona tiene una sumatoria de 1,725 diamantes blancos y tres diamantes canarios dorados que se entrelazan en forma de pétalos, hojas y enredaderas, “recordándonos que somos más fuertes juntas que separadas”, según la marca, informó el medio argentino Infobae. Por si fuera poco, la joyería Mouawad indicó que la corona tiene además tres diamantes de color canario dorado que “simbolizan la nueva edad de oro de la mujer, donde se le celebra por ser compleja, diversa, ambiciosa y fuerte sin disculpas”. Asimismo, la pieza ubicada en el centro de la corona, es un diamante canario dorado que pesa 62,83 quilates.