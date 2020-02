View this post on Instagram

Mi mamá me enseñó que la vida hay que celebrarla a diario! Se levantaba todos los días agradeciendo a Dios por permitirle estar viva. Me enseñó que la grandeza está es las cosas pequeñas y que una sonrisa es el mejor regalo. Tú @ernestomathies y ella eran cómplices y comparten la misma sonrisa genuina y sincera que derrite a la gente y da calor en el alma!!! Hoy en tu cumpleaños veo en tu sonrisa la sonrisa de mi mamá!!! Estoy agradecido de cómo la amaste y la mimaste con tanto amor!!! Fuiste un hijo más para ella!!! Que Dios te bendiga hoy en tu cumpleaños que lo celebro y me llena de alegría!!! Un motivo para brindar por ti y por ella que tanto te amo!!! Eres un ser de luz igual que mi madre y por eso también te agradezco que hayas sido tan y tan especial con ella!!! Happy Birthday my love!!! I love you!!! ❤️🥳 #ernestomathies #felizcumpleaños #happybirthday