Allisson Lozz se mantiene firme en su decisión de no volver a la actuación

Ahora deja expuestos a varios actores de Televisa con un mensaje

La ahora empresaria, sabe que la gente quiere que retorne a las telenovelas, pero ella mandó un mensaje ¡Gana más dinero ahora que antes como protagonista de telenovelas! Allisson Lozz y Televisa, un tema que sabe que la gente le pide para que regrese a ser actriz, sin embargo ahora mandó un tremendo mensaje ‘callando’ a todas las personas que le insisten y en sus palabras se ‘llevó por delante’ a varios actores de la empresa. Relacionado “Esta soy yo y no me avergüenza”. Sin maquillaje, Francisca Lachapel muestra su ‘verdadera cara’ (VIDEO) “Era el”: Excursionista asegura que vio a Brian Laundrie ¿Se acaba? Aseguran que ‘Suelta la Sopa’ sale del aire (FOTOS) Y es que ahora desde que es empresaria en una importante empresa de cosméticos, Allisson Lozz gana más dinero que como protagonista de telenovelas como ‘Alebrijes y Rebujos’, ‘Rebelde’, ‘En el nombre del Amor’ y ‘Al Diablo con los Guapos’, cuando estaba en Televisa y así lo dejó saber… exponiendo a varios actores de su generación. Allisson Lozz ‘se llevó por delante’ a actores de Televisa Acorde a un reporte publicado por ‘People en español’, Allisson Lozz dejó claro en un video de su cuenta de Instagram oficial, que no volverá a las telenovelas y menos a Televisa por la manera en que varios actores, ella incluída batallaban para mantener el estilo de vida ‘glamouroso’ que aparentaban cuando apenas ganaban dinero para lo básico. “A veces gano más que lo que hacía en el medio artístico y eso es cierto, pero tampoco busco ser millonaria, ni rica, yo con mantener a mi familia es suficiente”, comenzó expresando en una transmisión en vivo que realizó hace días por su cuenta de Instagram la ex actriz.

Allisson Lozz ¿expuso a Televisa por los salarios? Cuando en su momento, Allisson Lozz grababa noche y día telenovelas que le dieron altos puntos de rating a Televisa, se hubiera pensado que percibía un salario de ‘estrella y ensueño’, sin embargo no es así, pues dice que ella junto con varios compañeros actores vivían al día. “Todos mis compañeros pagaban renta, no tiene nada de malo. Yo mantenía a mi familia, a mi mamá y a mis hermanos, entonces no teníamos la gran cosa, ni de chiste un carro del año”, manifestó la ex actriz sorprendiendo a propios y extraños de que tuviera que batallar para vivir dignamente siendo estrella principal del canal.

¿Les da vergüenza admitir a los actores de Televisa que no les pagan lo que deberían? Allisson Lozz habla de eso ¿Será que Allisson Lozz es la única que se atrevió a decir lo que en verdad pasa en Televisa con los actores nuevos? Los salarios no eran hace 15 años los que ella hubiera deseado, por lo que sus compañeros no vivían de lujos como todo mundo pudiera pensarlo: “Tal vez les da pena hablarlo, por eso prefiero no hablar mucho de ellos, pero mis amigos, compañeros, muchos hasta la fecha siguen pagando renta”. Y dijo que llevar un estilo de vida de ‘artista’ es muy complicado, pues mantener la ‘imagen’ de lujos y excentricidades es lo que hace que se le vaya el dinero a todos los actores: “No ganaba mucho, no era la baba, pero vivíamos al día. Aquí (en esa empresa de ahora), gano para estar a gusto”, manifestó.

Allisson Lozz expuso sueldos en Televisa Y a través de una de sus publicaciones más recientes en Instagram, Allisson Lozz descartó tajantemente volver a la televisión: “Continuamente me preguntan ‘Por qué’, ¿Por qué dejé la actuación, por qué dejé de ser cantante o por qué dejé la fotografía? La actuación: Una de la razones es que aunque me gustaba , trabajaba demasiado , lo que me llevó a tener enfermedades crónicas y sentirme muy sola y lejos de mi familia”, escribió. “Y ahora soy Directora MaryKay lo que significa que mi profesión es ser una emprendedora que ayuda a otras mujeres a tener sus propios negocios , a elevar su autoestima y a qué ellas a su vez ayuden a otras mujeres. Trabajo menos , y ganó más que en cualquiera de los trabajos que les menciones anteriormente, tengo tiempo para mi matrimonio, mi familia y sobre todo para mi Dios! Y todo trabajando desde casa, qué más se puede pedir”, finalizó la ex actriz.

Allisson Lozz cambia Televisa por empresa de cosméticos Allisson Lozz ¿reina de belleza? La protagonista de telenovelas como ‘En Nombre del Amor’ y ‘Rebelde’, tiene más de 10 años alejada de la televisión porque ya no le gustó ese ambiente y ahora aparece como empresaria y aparte ¿triunfa como ganadora de un certamen? Unas fotografías levantan sospechas sobre la mexicana madre de dos hijos. La mexicana decidió retirarse del mundo del espectáculo por las ‘vivencias’ malas que tuvo en Televisa revelando recientemente que casi no le pagaban bien de dinero, además de que era un mundo con el que ella no se sentía cómoda, por lo que decidió emprender nuevos horizontes y ahora radica en Estados Unidos. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO Y LA RESPUESTA DE ALLISSON LOZZ ¿Es reina de belleza? Allisson Lozz recientemente publicó unas fotografías en su cuenta de Instagram que harían pensar que ahora decidió competir en un certamen de belleza y resultó ganadora pues porta una banda en el pecho además de una bella corona como si hubiera sido la triunfadora. La ex actriz de telenovelas se había convertido desde años en parte de una empresa de productos cosméticos a nivel internacional y conforme avanzaba el tiempo luchaba por subir de nivel en ella, hasta que por fin se le hizo y fue coronada como una de las ‘Top Queens’.

¿Reina de belleza? Allisson Lozz sorprende con inesperadas fotos Según lo reportado por ‘People en español’, Allisson Lozz pasó de ser consultora de belleza, hasta directora senior de ventas en la poderosa empresa, sin embargo, con su nuevo ‘reconocimiento’ como si fuera reina de belleza, ya liderará a más de 200 personas para mejorarles sus ventas y escalar posiciones como ella. La compañía para la que trabaja Allisson Lozz no tiene sedes únicamente en Estados Unidos, Puerto Rico y México, ahora también en Colombia, pues se aperturó una unidad de trabajo en la que la ex actriz estará liderando el trabajo de 200 mujeres y así lo expresó: “Estoy tan, tan feliz. Somos ya más de 200 mujeres y vamos por más, por más mujeres que realmente quieran abrir sus posibilidades”, manifestó. La ex actriz presumió un logro muy importante ¿reina de belleza? La empresa para la que Allisson Lozz labora les da una oportunidad importante a las mujeres que quieren entrar a ella según lo comentó en un video que hizo en su Instagram recientemente: “Me encanta abrirles posibilidades a las mujeres. Esa frase me fascina porque a veces las mujeres dicen: ‘No, yo solamente esto” o “No, yo no me sé maquillar’ o “Ay no, soy mamá y se acabó’. Entonces no”. Y continuó: “Al entrar a este negocio a mí me encanta eso, abrirles posibilidades a las mujeres, que realmente sepan maquillarse, que realmente sepan tener una piel preciosa, incluso devolver el daño que ya han tenido en su piel. Es algo bien bonito. No encuentro yo un mejor negocio que poner bonitas a otras mujeres y que les crezca su autoestima. Me pone muy, muy feliz y expandirnos a Colombia es algo bien bonito”, dijo la nueva líder de la empresa a quien le hicieron una sesión de fotos como reina de belleza, para celebrar su logro.

¿Siguiente paso es triunfar como reina de belleza? Es empresaria La empresaria dice que fue avanzando paso a paso para primero dominar las sedes de EEUU y Puerto Rico: “Yo no quería abrir unidad en otros países hasta que ya estuviera yo dominando bien lo que es la unidad de Estados Unidos y Puerto Rico, entonces ya que se logra se abre unidad en México, ya que se logra dominarlo un poquito más y que todo esté más acomodadito pues ahora es cuando decidimos abrir Colombia y prontito Perú, entonces sí estoy bien emocionada”. Allisson Lozz desechó desde hace años la posibilidad de regresar a la actuación pues su familia y su religión, aparte de su trabajo como empresaria le consume su vida entera y así se encuentra más que feliz, por lo que no cambiaría eso de nuevo por tener la fama que alcanzó a principios de la década del 2000.