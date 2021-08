Laura Londoño habla en exclusiva con Mundo Hispánico sobre la nueva telenovela Café con Aroma de Mujer

Telemundo recientemente estrenó la nueva versión de una de las telenovelas más exitosas de la historia de la televisión hispana

La actriz colombiana Laura Londoño, le dará vida al emblemático y entrañable papel de “Gaviota” Laura Londoño telenovela Café. Telemundo recientemente estrenó la nueva versión de una de las telenovelas más exitosas de la historia de la televisión hispana, Café con Aroma de Mujer, de la mano de William Levy, Laura Londoño y Carmen Villalobos. Una de las telenovelas más exitosas de la historia de la televisión hispana, esta nueva versión es protagonizada por William Levy y Laura Londoño. En una inspiradora versión contemporánea llena de romance y pasión, y con las imponentes vistas panorámicas del Eje Cafetero colombiano, regresa la magia de la Hacienda Casablanca y la historia de Gaviota (Londoño) y Sebastián (Levy); quienes tendrán que superar la resistencia de la familia Vallejo, los amores del pasado y el obstáculo de pertenecer a mundos y clases sociales distintas. Laura Londoño habla sobre Café con Aroma de Mujer El reconocido actor cubanoamericano William Levy regresa a la televisión de habla hispana después de una pausa de siete años para interpretar el papel protagónico de “Sebastián”; junto a él llega la actriz colombiana Laura Londoño, quien le dará vida al emblemático y entrañable papel de “Gaviota”. Extrovertida, romántica, encantadora. De carácter fuerte y origen campesino, no alcanzó a acabar la secundaria ya que prefirió salirse del colegio y trabajar al lado de su mamá como recolectora. A Gaviota le sobran los admiradores, pero nunca ha tenido uno que le llame tanto la atención como para tener algo serio, aunque sueña con un príncipe azul como los que ve en la televisión… Y lo encuentra: Sebastián, el hombre más guapo y amoroso que ella haya visto en su vida, pero también el más lejano e imposible de amar. Ahora la colombiana habla en exclusiva para Mundo Hispánico sobre su nuevo proyecto.

Laura Londoño telenovela Café.: ¿Cómo te sientes al ver el resultado final y como avanzó tu personaje? “Ya terminamos de grabar, pero yo estoy viendo al aire ya como una espectadora con un cariño gigante al proyecto por una cantidad de razones. Y sobre todo por el resultado en los espectadores, todo el cariño que siento por parte de las personas que están viendo la novela”. “Era un reto, ya había muchas personas que conocían esta historia y sin embargo lo vieron algunos por curiosidad y me encanta que me digan me enganche. Es super lindo para mí, me acuerdo cuando me llamaron y me dijeron ‘¿te interesaría estar en esta nueva versión de Café?’, fue un momento muy lindo, sentí mucha gratitud con el canal”.

Laura Londoño telenovela Café.: ¿Crees que que hay un antes y un después de Gaviota? “Si, este es un proyecto que ha sido muy especial, al que sin duda alguna no tenía como antecedente de algo así. He aprendido un montón de cosas como aprender a confiar en mí cuando hay tanto ruido afuera. Era un proyecto que generaba tantas expectativas y tanta presión”. “Se empezó hablar de una segunda versión y ya todo el mundo estaba comentando, sin siquiera empezar a grabar. Creo que si uno se enfoca en eso es fácil que uno se distraiga. Lo bueno y malo te puede hacer perder ese foco de atención para este trabajo interno como actor. Si viene otro personaje ya tengo este bagaje que Gaviota me dejo en el canto”.

Laura Londoño telenovela Café: ¿Qué pasa cuando te topas con compañeros que no son tan estrictos como tú? “Cuando te encuentras personas tan diferentes, alejadas de eso que tú quisieras que fuera, uno no puede pretender que todo el mundo se acerque al trabajo que uno hace de la misma manera. Si sucedió acá, pero yo creo que aprendí de eso un montón es otra forma de hacer las cosas, por momentos es más difícil. Aprendes como a medirte de formas distintas”. “En este elenco hay mucho talento y mucho juicio fue super bonito, con la mayoría de los actores que yo me paraba siempre había un reto por uno u otro lado. Yo me encontraba con esa forma similar a la mía de trabajo, que me gusta, que entiendo, pero también esa rigidez aprendo mucho de lo otro”.

Laura Londoño telenovela Café.: ¿Cómo lidiaste con los chismes de un supuesto romance con William Levy? “Cuando yo me vine de Medellín a Bogotá tenía 13 años, venía de una cultura y llegue a otra muy diferente y lo que es habitual en un lado es raro en otro. Fue un choque gigante, no entendí al principio que pasaba. Entendí a los golpes, uno no puede perder su esencia por lo que digan lo demás, lo más doloroso siempre va a ser dejar de ser tú”. “Ni siquiera me entere de que había chismes de romance entre William y yo, no le pongo tanta atención. Aquí había un trabajo importante por hacer, que si me ponía a leer los comentarios de la gente yo no iba a estar concentrada en lo que tenía que hacer. Afortunadamente mi esposo él no ve lo que yo hago”.

Laura Londoño telenovela Café: ¿No estás nerviosa de estar embarazada por segunda vez? “Yo estaba idealizando todo esto de la maternidad, había muchas personas que me dijeron ‘prepárate Laura’. Es mucho más maravilloso y más fuerte de lo que pasa, porque no es solo lindo ni es fácil, es tremendamente duro y difícil. Pero te quedas creyendo que eres la anterior, no te va a volver a responder, te toca lidiar con una realidad nueva. El postparto me dio durísimo, soy una mujer fuerte y el dolor que sentí lactando nunca lo había sentido. Lacte 8 meses y lo ame y lo disfruté, pero no todo lo amé, mi parto no fue fácil, este segundo embarazo me llega con una felicidad más pausada, sé lo que viene entonces lo respiro más”.

¿Hay algo más que te fastidie de tu esposo? “Afortunadamente todo ha estado lindo, mi primer embarazo no sentí ninguna molestia con él, fue más el postparto en 15 días no le hable, si le hablaba lo quería ahorcar. El pobre no sabía ni que hacer, yo lograba ver a Santiago por momento dormir a lado mío roncando. Al otro día le preguntaban los amigos que como estaba y él decía ‘muy trasnochado’, no sabía que era peor si verlo dormir u oírlo decir eso”. “La verdad ahorita en el embarazo todo está bien, todo está tranquilo, yo creo que si sirve mucho saber, hay mucho desconocimiento frente a la maternidad, es un conocimiento que antes pasaba de generación en generación, pero ahora se ha cortado esa comunicación que es vital”. Archivado como: Laura Londoño telenovela Café.

Cuéntanos un poco de tu etapa de empresaria y los productos para adultos “Esto es una marca maravillosa que surgió en la pandemia, fue un momento de reflexión. Surgió una marca que se llama “Casi Virgen”, es una marca de bienestar sexual. Es una cosa que a mí me ha interesado mucho, está muy relacionada con la alimentación, con el ejercicio, pero no se habla mucho de la sexualidad de como estar realmente bien”. ” La sexualidad muchas veces pareciera una cosa aislada, hay gente que cree que puede vivir sin esto, como que lo han cortado, como si fuera de otro mundo o perteneciera a otro lugar. Nosotros tenemos una necesidad básica y la sexualidad es una, nos han enseñado a verlo como algo feo, pero yo siento que es algo sagrado”. Archivado como: Laura Londoño telenovela Café.

¿Siempre has sido muy abierta en los temas de sexualidad? “Uno va creciendo, se va empoderando y va aprendiendo, así como Gaviota a todas las mujeres nos corresponde seguir abriendo caminos a las demás mujeres que hay alrededor, todas tenemos unas herramientas diferentes para hacerlo. A mí me parece que es una responsabilidad entre todas apoyarnos”. “Siempre he sido una mujer con libre pensamiento, sin embargo cuando salió la marca yo lo primero que pensé es que no quiero ser la vocera de Almost Virgen. Quiero procrear esta marca porque me gusta que tenga mi ADN, pero que sea alguien más la imagen, y me di cuenta de que eso salía de mis temores”. Archivado como: Laura Londoño telenovela Café.