“Hoy se cumple un año del día en que Telemundo me dijo que prescindía de mis servicios. Es contradictorio pero siento que el tiempo se ha ido volando y a la vez siento como si hubiese vivido toda una vida en este año. Me tome la tarde para estar en la piscina, a la par que trabajo en mi laptop y pienso en todo esto”, comenzó escribiendo.

"¿Cómo te consideras al lado de un delfín? Le ganas en salto en nadar de reversa o nadar largas travesías…. recuerda si mi crítica no te gusta "tíralo al león", "Gracias a eso tienes las piernas más bellas de universo", "Excelente "meteorito Arrarás", "Me encantó lo que cuentas… y estoy subscrito", "Es verdad @mariacelestearraras yo me acordé que tú eras campeona de natación y le dije a mi esposo y me dijo me encanta esa muchacha, un besito, preciosa", fueron algunos comentarios.

Le tienen gran confianza

La boricua se ha sabido ganar al publico hispano, generando una gran confianza, donde incluso muchos internautas le comentan todo lo ocurrido en su vida privada. Justo se vio en su post donde un usuario le comento lo ocurrido en su vida en base al mensaje que dejo María Celeste.

"Me creerá @mariacelestearraras que tengo 55 años y hace 3 años después de ver las olimpiadas dije : debes aprender a nadar , no debe ser tan difícil sabes flotar ! Pues bien un día dije ya y me tire en la piscina en lo más hondo (había un salvavidas) y dije que peor puede pasar y me lance donde habían 9 pies y yo solo mido 5/6 pues bien ese día aprendí a nadar me fue natural y fácil y me siento orgullosa ! Me sirvió ver las olimpiadas para aprender y motivarme", dijo una internauta.