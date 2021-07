“El servicio de la familia no ciudadana o no ciudadana en el ejército de los EE. UU.” y “Los lazos familiares o comunitarios del no ciudadano en los Estados Unidos”, también son factores claves para evitar posibles deportaciones del ICE.

La OPLA también distingue la “historia laboral y educativa del no ciudadano en los Estados Unidos” y el “estado del no ciudadano como víctima, testigo o demandante en procedimientos civiles o penales”, para llevar a cabo la valoración de su estatus.

Inmigrantes sin abogado también se beneficiarían

“Para los no ciudadanos no representados, OPLA no requerirá ningún formato prescrito para las solicitudes de DP. OPLA agradece la asistencia de la barra de inmigración privada y grupos pro bono a los no ciudadanos no representados en la presentación de solicitudes de DP”, dijo la agencia.

Por último, la agencia recuerda que no existe una tarifa para la solicitud de la DP en el caso específico. “Los intentos de cobrar una tarifa de solicitud con este fin podrían ser un indicador de una práctica comercial desleal”, advirtió el ICE.