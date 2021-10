“Pienso que lo picaron las avispas”, “Ya está viejo, entiendan que la edad no pasa en vano”, “De seguro que se dio un estirón en la cara y se la jod… No quieren ser viejos y lo que hacen es jod… más”, “Se veía más bonito antes, ahora parece Walter Mercado”.

Varias cuentas de Instagram, entre ellas la del programa Suelta la sopa , retomaron la imagen en la que el cantante y actor puertorriqueño luce su ‘nuevo’ rostro, por lo que los usuarios no tardaron en reaccionar: “Los años no se ocultan”, “Ni botox, ni maquillaje, simplemente ya está envejeciendo”.

Aunque a la fecha Ricky Martin no ha hablado acerca del aparente cambio físico que tiene en su rostro, lo cierto es que los memes no se han hecho esperar. Sea como fuere, el boricua no es el único que aparentemente se ha sometido a cirugías o procedimientos estéticos que muchos fans dicen no necesitaba.

Moore fue noticia y no por desfilar, sino por el rostro visiblemente distinto que mostraba, en donde parecía ser otra. Con unos pómulos más marcados y unos labios ligeramente caídos, muchos no reconocieron de primer momento a la actriz a su paso por la pasarela.

Courteney Cox

Millones de fans de “Friends” se enamoraron de la bella Mónica, pero fue en hace unos meses, durante el capítulo especial que HBO Max preparó sobre el programa que la hizo popular, que Cox mostró un nuevo rostro. No era la primera vez que a la actriz se le veía con alguna cirugía.

A lo largo de los años, Courteney comenzó a inyectarse rellenos faciales con la intención de apariencia en las arrugas, añadir más volumen y evitar la flacidez de su piel. Sin embargo, un día se dio cuenta de que ese no era el camino. “Traté de adelantarme al paso del tiempo de una manera que no tenía nada que ver con el mantenimiento. No me di cuenta hasta que un día di un paso atrás y pensé, ‘madre mía, no parezco yo'”, sostuvo entrevista con New Beauty.