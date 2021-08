Además, ‘echó flores’ a la madre de Enrique Iglesias, Isabel Preysler al decir que “vale su peso en oro”. “Mi hija Isabel está divinamente. Me han gustado todos mis yernos”, dijo la mujer de acuerdo con la revista Hola. No pasó mucho tiempo para que las condolencias comenzarán a llegar.

Enrique Iglesias no ha reaccionado ante la muerte de su abuela

El cantante hispano, hasta el momento de la redacción de esta nota no ha reaccionado de forma pública a la triste noticia. Otra muerte más ha conmocionado este domingo 22 de agosto, y es que en las primeras horas, se dio a conocer el sensible fallecimiento del cantante y guitarrista de The Everly Brothers, Don Everly, a quien se le considera, junto a su hermano Phil, “una de las más grandes influencias en la historia del rock and roll”.

De acuerdo con información de Los Ángeles Times, un portavoz de la familia fue quien se encargó de confirmar la muerte del músico, aunque hasta el momento no se han revelado las causas de su deceso. Su hermano Phil murió de una enfermedad pulmonar en 2014.