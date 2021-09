Ante esto, el pasado 8 de septiembre comenzó a circular un video en redes sociales en donde un oficial fronterizo no dudó en aplicar una llave de lucha libre a una mujer cuando está lo comenzó a enfrentar, para finalmente escupirle a la cara, hecho que provocó que el policía no dudara en responder, tomándola y sometiéndola en el piso. Archivado como: Mujer le escupe en la cara a un oficial fronterizo y él la somete

Lamentablemente el caso de Goerge no fue el único del que se habló, ya que con el pasar del tiempo más casos han estado comenzando a surgir, en donde muchos usuarios no dudan en ejercer su opinión a través de redes sociales y afirmar que muchas veces se llevaba una excesiva fuerza policiaca, a tal grado de lastimar o matar.

En el video, el cual fue rescatado por el portal Publimetro, se logra observar una especie de acceso, mientras que una mujer con complexión delgada y estatura baja, vestida con blusa negra y pantalón café comenzaba a enfrentar al policía fronterizo grande y robusto que se encontraba en la puerta de la frontera con Mexicali.

En eL breve clip la mujer se acerca al policía mientras que comienza a enfrentarlo, a pesar de que no se distingue qué le está diciendo, podemos notar como la mujer comenzaba a decirle cosas en la cara y a mostrarle un papel, sin embargo no satisfecha con esto, antes de irse, la misteriosa mujer no dudó en escupirle al uniformado.