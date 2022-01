Juan José Origel desmiente su muerte “Que tristeza para algunos…”

La demanda que le puso Flor Rubio a su ex compañero Pepillo Origel

¡No se deja! Pepillo Origel se defiendió tras malos comentarios de una seguidora Pepillo sigue vivo rumores. ¡Que no cunda el pánico! Juan José ‘Pepillo’ Origel estuvo en el ojo del huracán después de que, se empezara a rumorear que el presentador de televisión había fallecido tras contraer el virus del covid-19. Pepillo tuvo que salir a desmentir este terrible rumor en Instagram. El presentador publicó dos fotografías que le editaron con un moño negro simulando que había muerto, por lo que decidió tomarlas y publicarlas en Instagram, dando a entender que habrá Pepillo para rato, los seguidores comenzaron a cuestionarse el por qué se había rumorado esto. Pepillo sigue vivo rumores: “Gracias a Dios aquí estoy” Juan José Origel escribió en la descripción: “Que tristeza para unos!!! Que alegría para otros!! Pero gracias DIOS !!! Aquí estoy”. Y vaya que sí, pues Juan José Origel es uno de los mejores presentadores de programas de chismes, y para otros es el más odioso. Algunos de los comentarios más destacados de la publicación del presentador son: “Tonterías, qué bueno que estés bien y con salud. Qué sigas así siempre qué muchos te deseamos siempre lo mejor para ti.”, “Siempre inventando y alarmando ala gente, gracias a Dios estas muy bien y que aún hay Pepillo para rato y muchos años más”, “Ayyy que susto. Larga vida”.

Pepillo le dedica mensaje a su Lucía Méndez Hace pocos días, la cantante Lucía Méndez dio a conocer que dio positivo al Covid-19 y que iba a estar en reposo, por lo que su amigo, Juan José Origel, subió una foto junto con ella hace algunos ayeres, dedicándole unas palabras de amor y pronta recuperación: “¡Paisana adorada! Ya te dio COVID no te va a pasar nada, Dios nos cuida. Aquí estoy para lo que se te ofrezca!”, escribió Origel en Instagram. En cuanto Lucía, quien ya se encuentra mejor de salud, le respondió en un comentario: “Paisano Gracias pues estar pendiente , de mi ! Me asuste sábado y domingo me puse muy mal? Pero Ya estoy bien es fuerte!”.

Pepillo sigue vivo rumores: Juan José Origel y sus duras palabras para Flor Rubio En el año 2016, la conductora Flor Rubio, enfureció por las palabras con las que se refirió Juan José Origel de ella, pues según reporta el portal ‘El Financiero’, Origel difamó desfavorablemente sobre la conductora, quien especificó que su relación no era buena: “Pero se ching… a la Verónica y a todo el mundo, casada con aquel botijón inmundo que lo dejó ¿no te sabes la historia? Y lo dejó para meterse con uno y con otro hasta llegar a donde está. Esa es Flor Rubio. A mí esa cara de ángel, que ch.. a su madre, te lo juro”, expresó Origel.

Pepillo sigue vivo rumores: Flor Rubio decidió demandar a Origel Ante este incidente, y tras haberse dado cuenta que la había “regado”, el conductor de programas de chismes acudió a Twitter a disculparse públicamente por las palabras que utilizó hacia su ex compañera. Pero eso no fue suficiente para Rubio, quien acudió de forma legal a demandarlo. Tras las declaraciones misóginas con las que se refirió Origel hacia su ex compañera en el programa “La Oreja”, en 2017 Rubio acudió al Décimo Tribunal colegiado en materia civil para demandar a Origel bajo los cargos de difamación y daño moral. Informó “El Financiero”.

Pepillo se defendió tras acusaciones Juan José Origel, accionó ante la situación e interpuso una apelación para llegar a la Suprema Corte argumentando que se le grabó sin su consentimiento, según informó El Financiero, este discurso fue rechazado y argumentaron que no podía existir una ‘expectativa de privacidad’. Ahora Origel, tendrá que cumplir con la indemnización hacia su ex compañera, la periodista Flor Rubio, con una suma de dinero, la cual, aún se desconoce cuanto será el monto. No cabe duda que en televisión, hay que cuidar bien las palabras que se utilizan.

Pepillo sigue vivo rumores: Juan José Origel explotó contra una seguidora El año pasado, el presentador mexicano Juan José Origel se molestó con una seguidora que le dijo que ya estaba viejo. El periodista de espectáculos explotó en redes sociales luego que, en una transmisión en vivo, le dijeron que se veía viejo y que se parecía a la actriz Irma Serrano “La Tigresa”. “Rosario Sánchez, yo te quiero decir una cosa, porque me pone que ya basta de tantas operaciones, que parezco la Serrano”, dijo. “En primer lugar, no seas igualada con la señora Serrano, a la señora Irma Serrano no tienes por qué meterla, llevo una cirugía y lo conté y si me hago otra y mañana otra, ¿qué ching… te importa? Con eso te digo todo, no te metas porque yo también me meto”, dijo entre manoteos. (Informó Agencia Reforma)

Pepillo sigue vivo rumores “¿A ti que te importa?” El presentador de 73 años prosiguió hablándole a esta persona, pidiéndole a sus demás followers que ese no era un canal para criticar. “‘Que tengo tantas operaciones, que de todos modos lo viejo no se me iba a quitar’, majadera, si me opero o no me opero, a ti qué te importa, ¿eh? Rosario Sánchez, muy metiche y te voy a bloquear. “Ya les dije, este canal no es ni para ofender, ni para gritar, ni para maltratar, ni yo a nadie ni nadie a mí, nada más. Y si estoy ‘cirugeado’, y si mañana me hago otra cirugía es muy mi cuerpo”, indicó Origel defendiéndose de los malos comentarios. (Informó Agencia Reforma). Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.