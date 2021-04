Juan José Origel reaparece en redes sociales irreconocible

El conductor genera dudas en los seguidores quienes aseguran se ve diferente

“¿Qué se hizo Pepillo en la cara?”, dicen los internautas Juan José Origel irreconocible. El conductor mexicano Juan José Origel, siempre ha estado en la polémica por distintas circunstancias, la mas reciente fue su aplicación de la vacuna contra el coronavirus, ahora en las redes sociales Pepillo, reaparece irreconocible, tanto que los seguidores le preguntan que se hizo. Luego del revuelo que provocara el conductor de televisión Pepe Origel, al filtrarse una imagen de su viaje a Estados Unidos para aplicarse la vacuna contra el coronavirus, poco tiempo después, él mismo confirmó que acudió a Miami para que le administraran la segunda dosis y sin visa. Juan José Origel luce irreconocible A través de su cuenta de Instagram, Pepe como muchos lo conocen, compartió una serie de imágenes en distintos posts, donde según sus encabezados, asistió a un cumpleaños de una modelo, pero también generó gran duda en los internautas que afirmaron que lucia bastante diferente. “¿Qué se hizo Pepillo en la cara?”, “yo también iba a preguntar , se ve raro parece primo de Alfredo Palacios”, “creo que usa peluquín”, “exceso de filtros”, “Photoshop malísimo jajajaja”, “¿ qué te paso pepillo?”, “Pues como que no esta contenta la mujer”, fueron algunos de los comentarios.

Aseguran que usa peluquín En otra publicación que compartió el conductor mexicano en su perfil de red social, aparece junto a otra modelo en el mismo lugar de la fiesta de cumpleaños a la cual acudió, y en esta ocasión los usuarios aseguran que Juan José Origel utiliza peluquín, y esa es la razón por la que luce diferente. “Sin peluquín y sin tanto botox te ves mejor”, “Pepillo no te pongas peluquín, te ves mejor original, saludos”, “pasa la receta de tu shampoo, para estar así de greñudo”, “¿Qué paso con ese peluquín? pareces Larry”, “Que onda con tu peluca”, “Qué raro te ves Pepillo pero siempre de muy buen humor”.

Juan José Origel irreconocible: “Quedaste como Pinocho” Los comentarios siguieron llegando: “¿Qué te hiciste en la cara?”, “La vacuna del COVID lo rejuveneció”, “Demasiado Photoshop.!!! Origel no es necesario “, “Casi no se edito la cara”, “Jajajaja quedaste como muñequito… como Pinocho”, “¿Qué te pasó paisano??”, “O sea de plano, el que no es aceptar la edad, si se siente, cree y hace parecer que es joven porque le urgía la vacuna, jejeje”. “Pepillo ese nuevo peinado te hace lucir guapísimo, mucho más juvenil y encantador”, “bonitos lentes y bonita camisa pepillo”, “que guapísimos muy elegante Pepillo todo el éxito a la novela, bendiciones”, “es filtro o ¿Qué paso en la cara?”, fueron otros de los mensajes de parte de los seguidores. Archivado como: Juan José Origel irreconocible.

¿Se olvido de la pandemia? En otra de las imágenes que subió, donde se ve a Pepe Origel rodeados de puras modelos, hubo división de opiniones de parte de los seguidores, donde algunos lo criticaron, ya que nadie portaba un cubrebocas, pero otros lo felicitaron, ya que se encuentra con pura mujer hermosa. “Muy reunidos y festejando sin ninguna protección.. cuidado. Hay más tiempo que vida”, “Ay Pepillo con pura guapa”, “Ese Juan José Origel nada mal heee, bendito entre las mujeres”, “felicitaciones Pepillo rodeado de tanta belleza”, los usuarios enviaron sus comentarios al conductor. Archivado como: Juan José Origel irreconocible.

Polémica con la vacuna contra el coronavirus Anteriormente estuvo envuelto en la polémica, ya que a través de su cuenta oficial de Instagram @juanjoseorigel que el famoso presentador publico un video en el cual explica lo que hizo y además manda un consejo a todos sus seguidores, que tanto lo estuvieron criticando por sus acciones. De manera textual Pepe Origel dijo: “Pues aquí estoy en Miami, me vine a poner la segunda vacuna (coronavirus), así que no me queda nada más que darle gracias a Dios por estar vacunado, de todos modos me voy a seguir cuidando, porque tenemos que seguirnos cuidando aunque estemos vacunados”. Archivado como: Juan José Origel irreconocible.

Juan José Origel irreconocible: Usuarios molestos “Esto va a seguir, pero lo único que le pido a Dios es que ojalá y todos, todos, estemos vacunados, eso es lo más bonito, voy a seguir dando la vuelta aquí en Miami, no me pidieron ni la visa, nada, aquí ando, miren, camine y camine, jajajaja”, agregó. Tras confesar lo que hizo al visitar Estados Unidos, no faltaron las muestras de apoyo de algunos famosos como el conductor Gustavo Adolfo Infante quien le escribió lo siguiente: “Felicidades. Cada quien cuidamos nuestra vida. Te abrazo. El problema son los pinc…s envidiosos que nada les gusta”. Archivado como: Juan José Origel irreconocible.

Juan José Origel irreconocible: Aplicación de la primera dosis La polémica comenzó cuando Pepe Origel, en su cuenta de Twitter e Instagram publicó una foto donde se le ve dentro de su vehículo y un médico le está aplicando la vacuna contra el coronavirus, en esta ocasión fue cuando acudió a los Estados Unidos para aplicarse por primera vez la dosis. En su mensaje dijo que tuvo que viajar a Miami, para poder aplicarse la dosis, ya que en México no sabe ni cuando podría hacerlo. “Ya está! Que tristeza me da, que tuve que venir a USA a que me pusieran la vacuna y en nuestro país nadie sabe cuándo ni cómo!!!!!! Y gratis!!”, publicó Origel. Archivado como: Juan José Origel irreconocible.

Juan José Origel irreconocible: Los rumores comenzaron a surgir Tras la primera imagen que compartió al acudir a su primera dosis, comenzaron a aparecer rumores de que le quitarían su visa, situación que no sucedió. En la primera publicación recibió críticas de famosos, entre ellos el payaso Cepillín: “Lo presumió el menso y eso no lo hubiera hecho y nadie se entera. A mí en 15 días me la van a poner (la vacuna) en México, ¿Qué tengo que ir a gastar? Ya estoy registrado con mi esposa”. Pero luego que Pepe Origel se aplicara la segunda dosis de la vacuna contra coronavirus, la gente no pudo dejar de dar su opinión. “Nunca entendí porqué hicieron tanto relajo de que te vacunaste, todos tenemos derecho a la vacuna y por nuestra salud debemos de buscarla si tenemos el dinero y el modo, cual es el problema, que bien que ya estás vacunado bendiciones”, dijo una mujer.

Juan José Origel irreconocible: Pepillo Origel ebrio Luego de causar polémica, por ir a los Estados Unidos, para aplicarse la vacuna contra el coronavirus, Juan José Origel, aparece en una grabación donde se encuentra ¿ebrio?, y manda mensaje a sus seguidores. Fue en la cuenta del periodista de Chisme No Like, Javier Ceriani, quien decidió compartir el video donde Pepillo Origel aparece con unas copas encima, hablando sobre lo que dicen de su persona. “No le hizo bien la vacuna, PEPILLO ORIGEL GRABA VIDEO APARENTEMENTE BORRACHO? #PepilloOrigel aparentemente borracho publica video donde se le ve al conductor muy desaliñado y enviándole mensajes a los que lo aman y lo odian. ¿Qué les Parece?”, así acompañó la publicación el periodista de Chisme no Like. Archivado como: Juan José Origel irreconocible.