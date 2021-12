Sylvia Pasquel da el último reporte de salud de su madre, Silvia Pinal

La actriz dio una entrevista telefónica al programa Venga la alegría

La también política, empresaria y productora mexicana fue hospitalizada por Covid hace apenas unos días Todo México al pendiente. Hace apenas un par de horas, la reconocida actriz Sylvia Pasquel dio una entrevista telefónica al programa Venga la alegría de TV Azteca donde dio el último reporte de salud de su madre, la primera actriz y también política, empresaria y productora mexicana Silvia Pinal. En un video que está disponible en las redes sociales de este show matutino, el cual ha provocado todo tipo de reacciones, ‘La Pasquel’ comentó en primer lugar que fue un 24 de diciembre muy diferente a todos los que han pasado años atrás, ya que se reúnen en casa de su madre y conviven con ella y en esta ocasión no fue así. ¿Qué pasa con Silvia Pinal? “Ahora cada quien lo celebró (Navidad) en su casa, mi hija, mi nieta y yo estábamos en casa de ‘Tita’, mis hermanos en casa de Alejandra (Guzmán) y así, pues cada quien en su casa, pero dentro de todo no fue una Navidad triste porque (Silvia Pinal) está muy bien”, expresó Sylvia Pasquel. La también actriz confesó que todos los días han estado en comunicación con su madre, quien hoy en día se encuentra muy estable de salud, además de que quiso aclarar el rumor que pronto saldrá del hospital, lo cual desmintió de manera contundente.

Silvia Pinal dejaría el área Covid del hospital “Lo que se está evaluando es que pase del área Covid a la terapia intensiva normal, donde podrá estar aislada y con todos los cuidados y con una televisión, con una enfermera de planta y pues ella ya se va a sentir más segura porque es el día 12 desde el contagio”. A pesar de que durante gran parte de la entrevista hubo fallas en la vía telefónica, el mensaje que dio Sylvia Pasquel sobre Silvia Pinal es que su madre se encuentra estable y por el momento no saldrá del hospital, pero hasta que sus familiares no se hagan las pruebas necesarias no podrán estar cerca de ella.

Toda la familia de la actriz está muy preocupada Fue el miércoles 22 de diciembre, día en que Silvia Pinal fue hospitalizada, que Sylvia Pasquel estuvo por última vez con su mamá, a quien visitó esa noche en el centro médico, por lo que tiene que esperar cinco días (que se cumplen mañana lunes) para realizarse otra prueba para saber si está contagiada de coronavirus. “Todos estábamos preocupados, toda la familia, no importa el nombre del personaje, pero todos estábamos preocupados por mi mamá y a mis redes sociales solamente me han llegado palabras de aliento, de solidaridad, de amor y de cariño a mi familia”.

¿Cómo recibirán a Silvia Pinal al ser dada de alta? A punto de terminar con esta entrevista, Sylvia Pasquel confesó que actualmente se encuentran en el momento más crítico respecto a la salud de su madre, pero con muy buenos augurios de parte del médico que está atendiendo a Silvia Pinal, incluso ya le van a retirar el oxígeno y así poderla pasar a otra habitación para que pueda estar en contacto con su familia. Y a la pregunta de cómo la recibirían en casa al ser dada de alta del hospital, la actriz respondió que, al tratarse de una persona convaleciente, no podrían hacerle algún tipo de fiesta: “Cuando mi mamá regrese a su casa, se debe de seguir teniendo determinados cuidados” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ). Archivado como: Sylvia Pasquel da reporte de salud de Silvia Pinal el domingo 26 de diciembre

Michelle Salas visitó a su bisabuela Silvia Pinal en el hospital Michelle Salas (hija de Luis Miguel y Stephanie Salas) pudo visitar a su bisabuela Silvia Pinal en el hospital antes de que la actriz fuera puesta en el área Covid-19. Fue Sylvia Pasquel, hija de Pinal y abuela de Michelle, quien detalló esto para las cámaras del programa Venga la alegría. La primera actriz Silvia Pinal fue internada el miércoles con un cuadro de baja presión y bajo ritmo cardíaco, detalló Pasquel, quien explicó que la oxigenación se pudo regular y al parecer lo que sucedió fue una reacción a un medicamento que le dieron para bajar la presión.

Al ver a Michelle, el estado de ánimo de Silvia Pinal mejoró notablemente “Ese mismo día (el miércoles) llegó mi nieta Michelle aquí a mi casa, estuvimos esperando a que su mamá saliera del teatro y en cuanto pasó Stephanie por nosotros nos fuimos al hospital”, comentó. “Llegamos; mi mamá estaba todavía en terapia intensiva, entró mi nieta Michelle a verla por el gran cariño que se tienen, sabemos que el que Michelle esté ahí para mi mamá es una muy buena noticia, automáticamente mejora su estado de ánimo”. Michelle es hija de la actriz y cantante Stephanie Salas y el cantante Luis Miguel. La joven modelo es a la vez sobrina de Frida Sofía, quien es hija de Alejandra Guzmán. De acuerdo con Pasquel, el miércoles estuvieron con Pinal en su habitación y la actriz tenía un buen semblante.

La familia tuvo que cancelar el festejo de Navidad Fue después de esto que el doctor les aviso que había dado positivo a Covid-19. Además, esta mañana Sylvia Pasquel adelantó que la familia se realizará la prueba Covid-19 el lunes, pues el doctor le recomendó esperar porque la enfermedad tarda cinco o seis días en incubar. Si bien sus hermanos Alejandra y Luis Enrique Guzmán ya se la realizaron, tendrán que repetir la prueba por el proceso de incubación del virus. “Yo estoy en mi casa, no he salido para nada, ya no tengo agua, ni comida, ni nada, ahorita veo cómo resuelvo mi problema. Obvio que cancelamos la cena de Navidad porque imaginen, si no nos habíamos contagiado y uno de nosotros sí lo está pues terminas contagiado, sería una fiesta de contagios”, detalló (Con información de Agencia El Universal).

“Sí te pasaste”, dijo Sylvia Pasquel a Adela Micha En entrevista con El Universal, Sylvia Pasquel dice cuál fue su reacción tras enterarse de los dichos de Adela Micha, quien vaticinó la muerte de Silvia Pinal, cuando se enteró que había sido hospitalizada, durante un corte de su programa “Me lo dijo Adela”: “Ella me mandó un mensaje diciéndome que se habían malinterpretado sus palabras”. “La verdad yo ni sabía lo que había pasado, porque Adela me habló, me entrevistó y después me mandó un mensaje diciéndome que está muy apenada, que se había malinterpretado, que mi hermana Alejandra estaba muy enojada con ella y yo le dije, ‘la verdad no sé de qué me estás hablando’, pero me envían el video y se lo reenvié diciéndole, ‘sí te pasaste, esos comentarios no se valen’, pero ya me había entrevistado”.

¿Adela Micha le deseó la muerte a Silvia Pinal? Sylvia Pasquel se defiende de los “haters”. Desde el día de ayer, Pasquel también ha respondido, a través de su cuenta de Twitter, comentarios que resultan ofensivos sobre la hospitalización de su madre. Siendo directa como ella es, ha manifestado su sentir al respecto. “Los comentarios hasta eso no son sobre mí, sino en relación a un muy desafortunado comentario de Adela Micha y nunca falta el ‘hater’ que se aprovecha de eso para no tener la sensibilidad, ni el respeto por lo que uno vive cuando un familiar está enfermo; pero yo no tengo haters en mis redes sociales, toda mi gente es buena onda”, dijo Pasquel.

No ha podido hablar con su madre La actriz explicó que aún no ha podido hablar con su mamá Silvia Pinal porque el médico le informó que se encontraba aún dormida, pero que hasta el momento se encuentra estable tanto de la oxigenación como del corazón, lo que es señal de que todo está bien. Sylvia Pasquel señaló que hasta el momento no se ha realizado ninguna prueba para detectar Covid-19 por una razón:”Me la voy a realizar el lunes, el doctor me dijo que no tenía caso hacerla el miércoles que supimos de mi mami porque iba a salir negativa, porque la enfermedad tarda cinco o seis días en incubar, por eso me voy hacer la prueba el lunes, de hecho todos nos la haremos” (Con información de Agencia El Universal). Archivado como: Sylvia Pasquel da reporte de salud de Silvia Pinal el domingo 26 de diciembre