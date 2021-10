Los periodistas señalan que varios conductores de la cadena norteamericana han llegado a ganar hasta millones de dólares al año, afirmando que mientras unos reciben cantidades estratosféricas, tales como el periodista Jorge Ramos, otros conductores no suelen ganar lo suficiente que sus otros compañeros.

Tras esta nueva unión entre Televisa y Univisión, el programa de Chisme No Like, conducido por los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristain, ha revelado cuales son los posibles salarios que reciben actualmente varias de las estrellas de la cadena de Univisión, los cuales pueden llegar a cambiar tras esta nueva fusión.

Jorge Ramos gana 7 millones de dólares

De acuerdo con su video, Elisa Beristain y Javier Ceriani revelaron algunos de los salarios que reciben las estrellas de Univisión, entre los que se destacaron los conductores Jorge Ramos, Lili Estefan y Raúl de Molina, siendo este primero el que recibe uno de los salarios más altos de la cadena, con más de un millón de dólares al año:

“Pues con razón se llevaban a las compañías al pique porque no hay sueldo que aguante este dinero, (…) De muy buenas fuentes sabemos que Jorge Ramos gana 7 millones 400 mil dólares al año, son 30 mil dólares cada que usted enciende su tele y que lo ve ahí es lo que está ganando supuestamente”, informó Elisa Beristain al programa de Chisme No Like.