Aseguró que la balacera en su contra le impactó tanto que, pese a considerarse católico, consideró un cambio de religión. “Casi no le meto a la rezada, pero después de todo esto se me ha vuelto un tic el estarme persignando”.

“Lamentablemente a mí me paso esto, pero a nosotros en México nos toca sufrirla así. Bendito mi Dios que lo estoy contando ahorita. Es algo serio realmente y uno nunca está exento en ninguna parte del planeta”, dijo en aquel entonces al programa de farándula de Telemundo ‘Suelta la sopa’, donde hay un extracto del momento en que intenta resguardarse de los disparos. Puedes ver aquí un reporte sobre el asesinato el sábado de su hermano Irving Olivas.

Motivó a futuras generaciones

A pesar de que Alfredo Olivas sufrió en carne propia la violencia armada en México y pudo vivir para contarlo, el cantante de corridos alzó la bandera del orgullo por lo que hace y motivó a futuras generaciones a hacer lo que les gusta y no tener miedo.

“Me tocó vivir esto para bien o para mal pero no he sido el primero ni seré el último. Obviamente, uno no sabe dónde va a recibir el golpe, pero el consejo es ese: que sigan sus sueños, y si es el corrido, ¡venga!, nomás que con cuidado”, dijo.