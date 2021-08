Dan reporte médico sobre la salud de don Vicente Fernández

Revelan que “está grave, pero estable”

Alejandro Fernández regresa de su viaje y dice desconocer la salud de su padre Esta tarde de lunes se dio a conocer el reporte médico de Vicente Fernández, mientras México y los hispanos alrededor del mundo están pendientes de la salud del cantante, luego de que se diera a conocer que el llamado ‘Charro de Huentitán’ fue operado de emergencia tras sufrir una caída el fin de semana pasado. Tal y como lo habían prometido los hijos del cantante Vicente Fernández Jr. y Gerardo Fernández, al ser abordados a su salida del hospital privado de Guadalajara donde está internado su padre, esta tarde de lunes se publicó el reporte médico de don Vicente Fernández a través de sus redes sociales. Dan a conocer reporte médico de Vicente Fernández El comunicado publicado en las redes sociales del cantante comienza diciendo: “Agradecemos a los medios, así como a sus fieles seguidores e informamos a nombre de su equipo médico con el permiso de la familia Fernández Abarca, que el estado actual que guarda don Vicente Fernández, es sin duda grave pero estable, como es la secuencia del trauma por la caída misma que generó un traumatismo raquimedular a nivel de la columna cervical”. Para después continuar el comunicado con una revelación que hizo preocupar a más de uno de sus seguidores, al revelar que el señor Vicente Fernández “en este momento del post operatorio, se encuentra con asistencia ventilatoria y cuidados de paciente crítico en la unidad de Terapia Intensiva”.

Reporte médico Vicente Fernández: Familiares no darán entrevistas En la publicación de las redes sociales de don Chente, “se solicita a los medios de su total comprensión, para que, por favor dejen el libre acceso al hospital a todo integrante de la familia Fernández Abarca; esto con motivo de la sana distancia y no poner en riesgo la salud de don Vicente Fernández en estos momentos críticos por los que está atravesando, por lo que no se concederá entrevista alguna por parte de ningún familiar, para que por favor no insistan en ello”. En la misma publicación, se recalca “que toda información será por estos medios a través de los comunicados que emita el equipo médico, para concluir dando las gracias por la comprensión y el apoyo brindado en estos momentos difíciles para la familia del ‘Charro de Huentitán’.

Reporte médico Vicente Fernández: “Fuerza al ídolo del pueblo” Seguidores y algunos famosos rápidamente reaccionaron a la publicación del comunicado sobre el reporte médico de don Vicente Fernández, dejando mensajes de apoyo para el intérprete de populares temas como “Mujeres Divinas”, “Por tu Maldito Amor” y “La Ley del Monte”, entre muchos otros éxitos. “Fuerza al ídolo del pueblo”, mucha fuerza, guerrero”, “suerte a la leyenda”, “pronta recuperación”, “fuerza maestro”, “¡por favor de mantenernos al tanto! Queremos saber cómo sigue”,”recupérate mi viejito, Dios te bendiga y te sane”, fueron algunos de los comentarios que le han estado dejando al cantante.

Reporte médico Vicente Fernández: Alejandro Fernández no sabe cómo está su papá Alejandro Fernández, conocido artísticamente como El Potrillo, llegó de su viaje por París junto a su nueva novia y al ser abordado por los medios, dijo que no sabe nada de la actual salud de su padre, el también cantante mexicano don Vicente Fernández, quien fue internado nuevamente de emergencia en el hospital. Vaya que las cosas se han puesto bastante complicadas para Vicente Fernández, ya que después de haber estado en el hospital a inicios del mes de julio por casusas de una infección urinaria, sin embargo, a días de haber abandonado el hospital, el pasado 9 de agosto se daba a conocer que había sido llevado nuevamente de emergencia.

Reporte médico Vicente Fernández: Es hospitalizado para cirugía Y es que don Vicente Fernández fue ingresado al hospital el pasado fin de semana para ser operado de emergencia tras una caída que sufrió en su finca Los Tres Potrillos. De acuerdo con su hijo mayor, Vicente Fernández Jr., El Charro de Huentitán se lastimó las cervicales, por lo que tuvo que ser intervenido de inmediato. Sin embargo, alguien que pareciera no saber nada al respecto, sería su hijo más pequeño, el cantante Alejandro Fernández, quien a su llegada de su viaje por París fue interceptado por la prensa en el aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde afirmó que no sabía nada de la salud de su padre.

Reporte médico Vicente Fernández: El hijo más despistado De acuerdo con la cuenta oficial de Instagram del programa de espectáculos, Ventaneando, se publicó un video en donde la prensa y los medios de comunicación interceptaban a Alejandro Fernández, para preguntarle sobre cómo se encontraba su padre y su actual estado de salud, sin embargo, para sorpresa de todos, el cantante dijo desconocer cómo estaba su padre. Al pie del video, que ya cuenta con más de 1.276 reproducciones, la cuenta de espectáculos escribió lo siguiente: “¡Nota del día! Captamos a Alejandro Fernández y su novia en su regreso a México de Paris, pero dijo no saber detalles sobre su papá, Vicente Fernández”, se podía leer como mensaje.

¿Por qué no sabe qué pasa con don Chente? Durante esta intervención con la prensa, los reporteros le preguntaron a Alejandro Fernández si sabía algo de la actual salud de su padre tras haber sido intervenido de emergencia en el hospital después de haber sufrido una caída en su rancho: “Antes de que te vayas, y especulaciones Alejandro, justo hace unas horas se comentó que tu padre estaba delicado de salud”, preguntó el reportero. Sin embargo y para sorpresa de muchos, el Potrillo afirmó que él no sabía mucho de la situación, y que no conocía tampoco los detalles sobre la salud de su padre: “No, no sé, no tengo ni idea, yo me regresé ya de mis vacaciones”. Posteriormente, le cuestionaron si el tenía contacto con su familia, y el aseguró que sí, pero “que no tenía nada de información al respecto”. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

Hijos de Vicente Fernández informan como está el cantante Ante esta negativa en donde Alejandro Fernández decía desconocer los detalles sobre la actual salud de su padre, Vincent Fernández. En un encuentro con varios medios de comunicación, los hijos de Don Chente comentaron cómo se encontraba su padre. De acuerdo con un video publicado en redes sociales por la cuenta Kary Alejandre y recuperado por la cuenta de @chicapicosa2, se logra ver en primera instancia a Vicente Jr., quien con un poco de prisa contestaba a los reporteros: “Él se encuentra bien, yo lo veo bien, van a pasar el reporte médico en las redes sociales, ahí van a leer cuando salir y cómo se encuentra”, finalizó. Por otro lado, su hermano Gerardo, con un poco más de negativa para responder las preguntas, afirmó lo mismo que Vicente Jr., que ya todo se encontraba bien y que esperaran al reporte médico que se iba a dar en redes sociales. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

Reporte médico Vicente Fernández: “Tuvo una lesión que ya le corrigieron” Cómo se comentó unas líneas antes, el accidente de Don Chente trajo muchos sustos de parte de sus seguidores y familiares, quienes han estado al pendiente sobre la actual situación de salud del cantante mexicano. Archivado como: Alejandro Fernández dice que no sabe nada sobre el estado de salud de don Vicente Fernández Y a pesar de que Alejandro Fernández informó que no sabía nada al respecto, en su momento, se informó qué era lo que había pasado con Vicente Fernández: “Fue un accidente ahí en el rancho, en su cuarto, tuvo una lesión que se la corrigieron y ya ahorita está respondiendo bien, fue de una servicial”.

“Estábamos asustados” Agregó que fue su mamá, Cuquita Abarca, quien le avisó del accidente, y agregó que aunque el ícono mexicano está respondiendo bien tras la cirugía y con los medicamentos, la familia sigue digiriendo el impacto que les causó la noticia. Archivado como: Alejandro Fernández dice que no sabe nada sobre el estado de salud de don Vicente Fernández “Estamos asustados porque no fue para menos, así son los accidentes, pero tenemos fe en que todo va a salir bien, todo va caminando bien. (Mis hermanos y yo) estamos comunicados todo el tiempo. Todos estamos viniendo a visitarlo a la hora que nos permiten”, mencionó Chentillo a las afueras del hospital.

“Esta sedado” Por protocolos de sanidad, las visitas a los pacientes del hospital son rápidas, y así fue la estancia de Chentillo, quien no tardó más de 15 minutos en salir y, aunque no pudo hablar con su papá porque estaba sedado, compartió que se encuentra estable. Archivado como: Alejandro Fernández dice que no sabe nada sobre el estado de salud de don Vicente Fernández “Mi padre está bien, está estable y tiene todas sus medidas de preocupación y seguridad que está marcando el Estado de Jalisco, por esa razón solo podemos estar un poquito. “No pude hablar con él porque está sedado, está dormido, pero en cuanto los doctores tengan los resultados que esperan nos lo van a dejar llevarlo a rancho”, indicó.

Vicente Fernández ya había estado en el hospital Apenas hace un mes, Vicente Fernández fue dado de alta del hospital tras pasar dos días y medio hospitalizado por una infección en las vías urinarias. En esa ocasión se sospechó que se había contagiado de Covid-19, pues tenía algunos síntomas similares, pero al final se descartó luego de realizarle los exámenes médicos pertinentes y se trató la infección, de la cual salió bien. De inmediato su público reaccionó en la página de @chicapicosa 2 y esto fue lo que escribieron: “Ya me había asustado, Dios quiera que salga bien de esto”, “su más pronta recuperación”, esto al ver que su ídolo estaba hospitalizado. Archivado como: Archivado como: Alejandro Fernández dice que no sabe nada sobre el estado de salud de don Vicente Fernández

Preocupa por su situación tan desmejorada en video Fue la primera semana de julio que se dio a conocer que Don Vicente Fernández había estado en el hospital por un simple chequeo, aunque la versión fue descartada cuando dio a conocer un video publicado en la cuenta oficial del “Charro de Huentitán”, en Instagram, donde informó a sus seguidores que dejaran de preocuparse, ya que sólo se trató de una infección urinario, pero resultó lo contrario debido a su aspecto desmejorado. Seguramente la persona que grabó el video es uno de los hijos de Don ‘Chente’, ya que se encontraba tranquilo y hasta un poco risueño al momento de hablar ante la cámara e informar qué es lo que estaba pasando en torno a su salud, debido a que la tarde del miércoles surgieron diversos rumores en torno a su hospitalización, después de que aparecieron imágenes de él siendo ingresado a un hospital privado. Archivado como: Alejandro Fernández dice que no sabe nada sobre el estado de salud de don Vicente Fernández