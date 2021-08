“Le preocupa mucho el encierro de los niños, pero no sus medicamentos”, escribió la actriz mexicana en su cuenta de Twitter, en donde le han llegado numerosos tuits de usuarios quejándose sobre la opinión de Wilkins sobre el presidente de la nación y que la califican de ‘inculta’ y que debería de dejar de hablar sobre temas que no conoce. Archivado como: Laisha Wilkins confronta AMLO

"Soy ciudadana inconforme y harta, no oposición", aclaró Wilkins en su red social, dejando a entender que no era parte de la oposición que está en contra del gobierno de México, sino de las acciones que han ejercido en los años anteriores y en los actuales, donde el país ha 'decaído' (según su pensamiento) y lo quiere dejar en claro a través de su cuenta de Twitter.

"Güenass desde un país donde linchan ciudadanos y aplauden a genocidas." escribió la mexicana en Twitter, dejando en claro que ella no apoya al gobierno de AMLO, quien ha declarado la importancia del regreso a clases de los menores y que la atacan por no tener el mismo pensamiento que los demás y por no mostrar su apoyo.

“No se enojen conmigo”

En otro de sus tuits pasados, Laisha Wilkins le pidió a los usuarios que no se enojaran con ella por su forma de pensar, además de que el enojo e indignación que ella producía deberían dejarla hacia las autoridades que están a cargo de México, quienes han sido los que ‘les quitan los medicamentos a los niños’ y que han logrando ‘la inflación’, no con ella, que sólo se está expresando.

“Ash, que no se enojen conmigo. Yo no mentí con la esperanza, ni he puesto en riesgo al país, ni les quité el medicamento a los niños, ni he dañado las relaciones exteriores, ni por mi culpa hay más pobres y la inflación al 6%. En fin, enójense con quien se los está chamaqueando.”, escribió a través de Twitter, medio por el cual se ha hecho muy popular por las críticas que lanza contra el gobierno de su país, por el manejo que tienen en la nación.