Renuncia Trump. El senador republicano Pat Toomey pidió el domingo la renuncia del presidente, afirmando que es lo mejor para EE.UU.

“Es la mejor manera de avanzar, la mejor manera de dejar atrás este personaje”, dijo

No obstante, advirtió que no cree que Trump deje el cargo antes de la toma de posesión del 20 de enero

Renuncia Trump. El objetivo de los demócratas de llevar rápidamente a juicio político al presidente Donald Trump ha ganado apoyo, y un republicano de alto perfil dijo que el papel del mandatario saliente en el asalto al Capitolio por parte de sus simpatizantes era digno de reproche.

El senador Pat Toomey pidió el domingo la renuncia de Trump, afirmando que es lo mejor para el país tras el motín prtagonizado por partidarios suyos en el Capitolio.

“Es la mejor manera de avanzar, la mejor manera de dejar atrás a este personaje”, afirmó Toomey, aunque advirtió que no cree que Trump dejará el cargo antes de la toma de posesión del nuevo gobierno el 20 de enero.

Toomey es el segundo senador republicano que ha pedido la renuncia de Trump, después que lo hizo la senadora de Alaska Lisa Murkowski.

Toomey habló en el programa “State of the Union” de CNN y “Meet the Press” de NBC.

Toomey, republicano por Pensilvania, dijo el sábado que Trump ha cometido “delitos que se pueden procesar”.

El jefe de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, Jim Clyburn, afirmó que la votación sobre un nuevo “impeachment” a Trump podría ocurrir esta misma semana, pero que la entrega de los cargos al Senado podría ser aplazada hasta que sean confirmados los miembros del gabinete del presidente entrante Joe Biden.

“Es posible que sea martes o miércoles pero creo que será esta semana”, afirmó el demócrata de Carolina del Sur.

Añadió que le preocupa la posibilidad de que un proceso contra Trump le quite tiempo a la misión de confirmar a los secretarios de Biden.

Archivado como: renuncia Trump